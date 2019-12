Yardımcımdan aldığım parayla ay sonunu getiriyorum

T24 - İşadamı Halis Toprak, "20 yıllık yardımcım Emine Hanım’dan aldığım borçla ayın sonunu getiriyorum" dedi.



Vatan gazetesi yazarı Banu Duran'a konuşan Toprak, evliliği ve TMSF'ye karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Duran'ın "Hizmetçimden borç alıyorum" başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2010) yazısı şöyle:





Hizmetçimden borç alıyorum



Halis Toprak evliliği ile, TMSF’ye karşı verdiği mücadele ile çok konuşuldu. Son olarak çocukları da kendisine sırt çevirdi. Tek gelirinin 800 liralık emekli maaşı olduğunu kaydeden Halis Toprak, 20 yıldır yanında çalışan Emine Üstün’den aldığı 3 bin lira civarında parayla ayın sonunu getirdiğini, borçlarının kabardığını söyledi.



Önce TMSF ile amansız bir mücadeleye girdi. Borcun miktarında anlaşamadı. Borçlarına karşılık satılan varlıklarının değerini bulmadığını iddia etti. Eski Carlton Oteli arazisinin, Libadiye’deki arazinin ve son olarak Aslanlı Köşk’ün hep ucuza satıldığını, ayrıca TMSF’nin kendisinin borcunu sürekli artırdığını savundu.



Aslanlı Köşk’ün satışına karşı dava açan Halis Toprak’ın evde oturmasına dava bitene kadar müsadee edilmiş. Ancak evdeki eşyalar satıldığı için Toprak’ın kendisine yeni eşyalar getirmesi gerekmiş. Halis Ağa, Züğürt Ağa olarak bir zamanların muhteşem malikanesi Aslanlı Köşk’te Vatan gazetesinin sorularını yanıtladı ve geçinmek için 20 yıldır yanında çalışan Emine Üstün’den destek aldığını söyledi.



* Şu an kim kime borçlu?

Tüm borçlarımı ödedim ben. Hatta fazla fazla ödedim. Ayrıca asgari 5 milyar dolarlık malı 480 milyon dolara sattı TMSF. Hep tanıdıklarına, eşe dosta.



* Aslanlı Köşk’te daha ne kadar oturacaksınız?

Şu an dava yargıda. Bitene kadar oturmama müsaade ettiler.



*TMSF’yle olan davanızı kazanırsanız ilk ne yapacaksınız?

İlk iş Lice’ye bir üniversite açacağım. İki numaralı işim ise 20 ilde fabrika yapmak olacak. Bakın bugün Muş’un fert başına geliri 500 dolar. Sana söz veriyorum, bana malımı versinler 3 sene içinde Muş’un fert başı geliri 5 bin dolara gelmezse mallarıma gene el koyup, bu ülkeden kovsunlar beni. Ben zaten Lice’de yaptım ya bunu; görünen köy kılavuz istemez. Ama şimdi benim kurduğum sanayi tesislerimi yıkıp, berbat edip ortadan kaldırıyorlar...



Şunu üzülerek soruyorum, 10 senedir bir fabrika yapıldı mı? Her hafta bir alışveriş merkezi yapılıyor. Her biri 100 milyon dolar olsa 100 milyar dolar eder yav... Bu 100 milyar doların 5 milyar dolarına fabrika yapaydın, o da yok. Ülkeyi işsizler diyarı yaptılar. Tüm kötülüklerin başı işsizliktir.



*Oldu da davaları kazanamadınız. Ne yapacaksınız?

Lice’ye dönerim. Babamdan bir bağım kaldı, ona el koymadılar. Bağdan ayda 1.000 lira gelir. Bir de benim 800 lira emekli maaşım var. Ne etti, 1.800 lira. Ye babam ye... Lice’de kimin var 1.800 lira geliri. Lice’nin de gene en zengini ben olurum, hesap ettim.



*Şimdi emekli maaşınız olan 800 lirayla mı geçiniyorsunuz?

Evet. Biraz da yanımda çalışan Emine Hanım’a borcum var.



*Ne kadar borcunuz var?

Toplam 15 bin lira.



Bu arada Emine Üstün söze giriyor: Bizi TMSF işten çıkardı ya, tazminat verdi; 37 bin lira.



Halis Toprak: Tazminatı holdingten aldılar, para benim para gene. 15 bin zaten borcum var ya; bugün gene hesap yaptık. Emine; “Ben de 3 bin 500 var” dedi. Ben de 1.500’ü getir dedim. Yarın gene alacağım. Bittikçe Emine Hanım borç veriyor. Yav Emine Hanım sen bana nasıl borç veriyorsun, sonra batar yav..



Emine Üstün: Canın sağolsun.



Halis Toprak: Bak işte bunu al başlık yap, “Emine Üstün’den ayda 3 bin lira alıyor” diye.



*Bu evdeki tüm çalışanlarınız işten çıkarıldı mı?

Evet, ama yine de evde çalışmaya devam ediyorlar. 4 yardımcım var; Emine zaten 20 yıldır yanımda. Bir güvenlik amirim, bir şoförüm, bir de temizlik işlerine bakan kadın var. Evimdeki mobilyaları da aldı TMSF, bir tek fotoğraflar kaldı bana... (Evin her tarafı 7 yaşındaki oğlu Turgut’un fotoğraflarıyla dolu) Sağolsun gene bu yardımcılarım bir yerlerden mobilyalar getirdiler.



*Kadınların ilgisi de bitti mi para bitince?

Dünya malı eldeyken düşmanın dost olur; elde bir şey kalmayınca dostlar bile düşman olur. Sadece kadınların değil herkesin ilgisi bitti.



*Bir yere gitmeniz gerekirse neyle gidiyorsunuz?

Bir yerden bir araba bulduk, onunla gidiyorum.



* Tüm gün ne yapıyorsunuz peki?

Uyuyorum. Sağlığım da çok iyi değil zaten, günde 10 ayrı ilaç içiyorum.



* Kızlarınızla aranız nasıl?

Kızlarımı severim, şimdi aramız iyi. Ama TMSF onları kışkırtıyor.



* Keşke dediğiniz ne var?

Rabbime şükran borçluyum. Çok yetim, şehit ailelere faydam dokundu. Burs verdiğim Doğulu yetim çocuklar vardı. Haciz gelince o çocuklar açıkta kaldı. Tanıdığım güvendiğim işadamlarından 2.5 milyon dolar borç istedim ki burslarım devam etsin dedim. Kimse borç vermedi, burslar da kesildi.



*Hayattaki en büyük pişmanlığınız ne?

Doğu ve Güneydoğu’ya daha fazla yatırım yapmamak.





3 saat minibüs bekledim kimsenin başına gelmesin



* Hayatta en zor şey varlıktan yokluğa düşmek mi?

Bak sana bir ipucu vereyim. Burayı sen önceden görecektin. Burası dünyanın en güzel döşenmiş eviydi... Özel helikopterim vardı, uçağım vardı, yatım vardı.



Helikopteri 2 ay Tayyip Bey’in emrine verdim 2002 seçimlerinde. Neticede yoklukla varlık arasında çok büyük fark var. Yat gitti, helikopter gitti. En çok üzüldüğüm şey arabamın elimden alınması oldu. Fabrikaya gittiğimde adamdan rica ettim, bizi eve götürsün diye... Çoluk çocuk var. Arabayı eve götürdükten sonra alsınlar dedim ama “Yok” dediler. Tam 3 saat bekledim ki minibüs gelsin... Allah hiç kimsenin başına vermesin.



* Çok mu renkli bir hayat yaşadınız; hayatınızı filme çekseler ne isim verilmeli?

Halis film derdim; çok sağlam bir film olurdu.



* “Dallas” dizisine benzeten var hayatınızı?

Dallas’tan çok ileri be...