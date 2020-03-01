Yardımcı hakemlere ofsayt talimatı

Dünyada futbolun kural koyucu organı IFAB, 134. olağan genel kurul toplantısında elle oynama, ofsayt ve VAR ile ilgili flaş kararlar alınabileceğinin sinyallerini verdi.



IFAB'ın 134. genel kurul toplantısı, Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yapıldı. Toplantının ana maddeleri maç sırasında beyin sarsıntısı geçiren futbolcular, VAR, elle oynama ve ofsayt pozisyonları olarak açıklandı.



Hürriyet'in haberine göre; toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada maç sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası beyin sarsıntısı geçiren futbolcuların oyuncu değişikliğiyle kenara gelmesinin zorunlu hale getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

VAR'ın futbola girmesinin ardından santimlerle ölçülen ofsayt pozisyonlarının futbolun atak yönünü zayıflattığı tartışmaları toplantının konularından biriydi.



VAR öncesi yardımcı hakemlere 'Şüpheniz varsa kararınızı hücum yapan takım lehine kullanın' talimatının verildiğinin altı çizildiği açıklamada VAR ile bu durumun ortadan kalktığı, santimlerle ölçülen ofsayt kararlarının ise hücum takımlarının aleyhine bir durum olduğu ifade edildi.