Yardım muamması sürüyor

Cemal Subaşı / Tempo24

Vali, Meclis'e girer mi?



Restleşme mi var?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beyaz eşya ve mobilya yardımlarının valiler kanalıyla vatandaşlara dağıtılmasının ayyuka çıkmasının ardından, "Seçime yönelik yardımlar suçtur" diyerek savcıları göreve çağırdı.Bu arada başta CHP olmak üzere Tunceli, Batman gibi illerde suç duyurusunda bulunuldu. Buna karşın yardımlar tüm hızıyla sürdü.Önce Başbakan, partisinin grup toplantısında valiler kanalıyla yapılan yardımları savundu. Bu anlamda Tunceli Valisi'ni övdü. Dost sohbetlerinin vazgeçilmez konusu, "Bu vali kesin önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili gösterilir" yorumu oldu.Hemen ardından Devlet Bakanı Hayati Yazıcı konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Yardımların sosyal devletin gereği olduğunu savundu. Ama neden bugün, yani yerel seçim sürecinde yapıldığı soruyarını üstünkörü geçti. "Biz her zaman yapıyoruz" dedi.Yardımları Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de savundu. Yardımların, YSK'nın uyarılar çerçevesine girmediğini söyledi.Muhalefet liderleri Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli, yardımların seçim rüşveti olduğunu ileri sürüyorlar. YSK, uyarılarda bulunuyor. Savcıları göreve çağırıyor. Üst üste suç duyurularında bulunuluyor. Tunceli'de savcılık soruşturma başlatıyor... Tüm bunlara rağmen yardımlar tüm hızıyla sürüyor. Hükümet ve valileri hiç bir uyarıyı dikkate almıyor. Valiler de bir yerlerden güç almış olacak ki YSK ve savcıları ciddiye almıyor. Adeta bir rest çekme söz konusu.Gerek YSK'nın gerekse hükümet yetkililerinin yaptığı son açıklamalar da kafaları karıştırdı. Yardımlar, seçim rüşveti mi değil mi?