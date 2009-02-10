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Yardım muamması sürüyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun “seçim rüşveti” dediği Tunceli Valiliği’nin yaptığı beyaz eşya yardımları devam ediyor.

10 Şubat 2009 02:00

Yüksek Seçim Kurulu, 'seçim rüşveti' için geçen gün savcıları göreve çağırdı. konuya ilişkin başta CHP olmak üzere suç duyurusunda bulunuldu. Tunceli'de soruşturma başlatıldı ama yardımlar sürüyor. Peki gelinen nokta ne? yapılan yardımlar seçim rüşveti mi, değil mi?

Tunceli'de yardımlar geçici olarak durduruldu
Batman Valiliği'nden soba yardımı
Bakan: Yardımlar 'sosyal devlet'in gereği
Tunceli Savcılığı soruşturma başlattı 
YSK, savcıları göreve çağırdı
YSK'ya rağmen yardımlar sürüyor
Beyaz eşya yardımında valilik faktörü
Tunceli'ye var da Muş ve Yozgat'a niye yok?
Vali: Oy istediğimi ispatlasınlar istifa edeyim
Vali enişte çıktı
CHP'den Sirrt'te 'seçim rüşveti' şikayieti
Beyaz yardıma yakın takip

Cemal Subaşı / Tempo24

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beyaz eşya ve mobilya yardımlarının valiler kanalıyla vatandaşlara dağıtılmasının ayyuka çıkmasının ardından, "Seçime yönelik yardımlar suçtur" diyerek savcıları göreve çağırdı.

Bu arada başta CHP olmak üzere Tunceli, Batman gibi illerde suç duyurusunda bulunuldu. Buna karşın yardımlar tüm hızıyla sürdü.

Vali, Meclis'e girer mi?

Önce Başbakan, partisinin grup toplantısında valiler kanalıyla yapılan yardımları savundu. Bu anlamda Tunceli Valisi'ni övdü. Dost sohbetlerinin vazgeçilmez konusu,  "Bu vali kesin önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili gösterilir" yorumu oldu.

Hemen ardından Devlet Bakanı Hayati Yazıcı konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Yardımların sosyal devletin gereği olduğunu savundu. Ama neden bugün, yani yerel seçim sürecinde yapıldığı soruyarını üstünkörü geçti. "Biz her zaman yapıyoruz" dedi.

Yardımları Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de savundu. Yardımların, YSK'nın uyarılar çerçevesine girmediğini söyledi.

Restleşme mi var?

Muhalefet liderleri Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli, yardımların seçim rüşveti olduğunu ileri sürüyorlar. YSK, uyarılarda bulunuyor. Savcıları göreve çağırıyor. Üst üste suç duyurularında bulunuluyor. Tunceli'de savcılık soruşturma başlatıyor... Tüm bunlara rağmen yardımlar tüm hızıyla sürüyor. Hükümet ve valileri hiç bir uyarıyı dikkate almıyor. Valiler de bir yerlerden güç almış olacak ki YSK ve savcıları ciddiye almıyor. Adeta bir rest çekme söz konusu.

Gerek YSK'nın gerekse hükümet yetkililerinin yaptığı son açıklamalar da kafaları karıştırdı. Yardımlar, seçim rüşveti mi değil mi?

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