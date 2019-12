Gazeteci kritik ilk müdahaleyi yapabilir

İşte o zor sorunun yanıtı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Konya'da görev yapan gazetecilere yönelik düzenlenen ''İlk Yardım Eğitimi'' programının ilki, 10'dan fazla gazetecinin katılımıyla Hekimevi'nde başladı.İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, gazetecilere verilen bu eğitimin Konya'da bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.Küçükkendirci, toplumda acil müdahale eğitimi almış kişi sayısının artmasının, kritik vakalarda profesyonel acil sağlık ekiplerinin işlerinin kolaylaşması ve çok sayıda kazazedenin hayatının kurtulması anlamına geldiğini belirtti.112 Acil Yardım görevlilerinin, pek çok olayda birlikte çalıştıkları gazetecilerin kendilerini en iyi anlayabilecek meslek mensupları olduğunu düşündüklerini ifade eden Küçükkendirci, ''bu konuda gazetecilere yönelik bir ilk yardım eğitimi çalışması düşündük, bunu Konya Gazeteciler Cemiyeti ile paylaştık. Onlar da bu işbirliğine 'evet' dediler, böylece ilk grup gazetecilerin, bir hafta sürecek eğitimine başladık'' dedi.Özellikle kalp krizi ve solunum yetmezliği gibi vakalarda ilk 4 dakikanın hayati önem taşıdığını, bu durumun trafik kazalarında da aynı olduğunu vurgulayan Küçükkendirci, ''bu nedenle, olay yerine ilk ulaşan bir gazeteci, kişinin hayatta kalması için kritik ilk müdahaleyi yapabilir, insanların kaza bölgesine girmesini engelleyebilir, kaza gece olmuşsa kamerasının ışığıyla ilk yardım ekiplerinin işini kolaylaştırabilir'' dedi.Konya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Servis Başhekim Yardımcısı Dr. Yavuz Üçkaya ise gazetecilerin, 112 acil servis ekiplerine, özellikle bu eğitimin ardından büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.Konya'daki her gazetecinin, her türlü travmaya doğru müdahalede bulunup hayat kurtaracak bir gönüllü haline de gelmesini arzu ettiklerini vurgulayan Üçkaya, şunları kaydetti:''Eğitime katılan gazetecilerin ilk sordukları soru, espriyle karışık, 'yardım mı edelim fotoğraf mı çekelim' oluyor. Bize göre ikisi birden yapılabilir. Eğitimlerimizde bunun da üzerinde duruyoruz. Genel etik kuralları, insan yaşamını her şeyin üzerinde tutar. Ancak gazeteciliğin haber almak için gittiği yerde haber kaygısı, bu genel etik değerin önüne geçebilir mi? Bizce geçmesine gerek de yok. Olay yerine erken ulaşan bir gazetecinin zaten çekim yapması için bir miktar vakti var. Kişilerin hayatını kurtaracak küçük bir müdahaleyi yaptıktan sonra fotoğraf ve görüntü almaya devam edebilir. Yani bize göre bu sorunun yanıtı gayet açık. Yani ikisinden birini tercih etmek yerine, bu ilk yardım eğitimleri sayesinde gazeteci ikisini de bir arada rahatça yapabilir.''Dr. Üçkaya, aynı zamanda bu eğitimle, gazetecilerin, olay yerine ulaşan 112 Acil Servis çekirdek ekibinin bir parçası haline gelebileceğini; acil müdahale eğitimi alan gazetecinin 112 ekiplerinin davranışlarını daha iyi anlayabileceğini, böylece, ''sağlık ihmali'' şeklinde zaman zaman basına yansıyan, bir bölümü bilgi eksikliğinden kaynaklanan haberlerin azalabileceğini sözlerine ekledi.