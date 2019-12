Yardım meleğinin kızı öksüz kaldı

Kızıyla birlikte Sudan'dan kaçan annenin bebeğini aylarca emziren 24 yaşındaki Nazlı Erdoğan beyin kanamasından öldü.



Sabah gazetesinin haberine göre, Sudan'daki iç savaştan kaçan, 8 aylık hamile Hanna Biru, geçen yıl İzmir'e geldi. Basmane'deki bir otele yerleşen anne adayı, güç şartlar altında burada kalmaya başladı. Doğum zamanı geldiğinde sancıları tutunca parası olmadığı için otelde doğum yapmak isteyen Biru başarılı olamayınca, otel görevlileri, Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi.



Hemen bir ambulans gönderip kadını hastaneye kaldıran müdürlük görevlileri, doğum masraflarını da karşıladı. Taburcu olduktan sonra yeniden oteline yerleştirdikleri Biru'nun otel ve diğer masraflarını da üstlenen müdürlük görevlileri, bu arada mama ve bez gibi ihtiyaç malzemelerini de karşılamak istedi.



Hazırlanan yardım malzemelerini ise müdürlükte sekreter olarak çalışan ve kendisinin de 5 aylık Sude adını verdiği bir kızı olan 24 yaşındaki Nazlı Erdoğan götürdü. Ancak Sudanlı anne doğru dürüst beslenemediği için, Konak Belediye Başkanı'nın adını verdiği oğlu Ali Muzaffer'e süt veremiyordu.



Minik bebeğin açlıktan ağladığını gören Nazlı Erdoğan, hiç düşünmeden kendi sütünü verdi. Ardından her öğle tatilinde, minik bebeği aylarca emzirdi. Akşamları da kendi kızı Sude'yi emziren Erdoğan, sütanneliği yaptığı, her şeyden habersiz ve çaresiz Ali Muzaffer'e can olmanın mutluluğunu yaşadı.



Çevresinde içindeki hayat sevgisi ve yardımseverliğiyle tanınan Nazlı Erdoğan geçen pazartesi şiddetli baş ağrısıyla başlayan hastalığa yenik düştü ve perşembe gecesi beyin kanamasından öldü.



‘Çocuğumuz gibiydi’



Nazlı Erdoğan'ın daha 15 yaşındayken stajyer olarak yanında çalışmaya başladığını ve adeta çocukları gibi olduğunu söyleyen Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Meryem Gümüştürkmen, "Çok iyi kalpliydi. Aylarca minik Ali Muzaffer'i hiçbir karşılık beklemeden emzirdi" dedi.