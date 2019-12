Yardım meleği Kurkova

Victoria’s Secret meleklerinden 24 yaşındaki Çek top model Karolina Kurkova'ya kendi yardım derneğini kurmaya hazırlandığını açıkladı.



Kendi derneğimi kuruyorum



Meleklik olayını sadece Victoria's Secret defileleriyle sınırlı tutmayan, pek çok hayır kurumuna destek vererek yardım melekliğine de soyunan Karolina Kurkova, yakında kendi yardım derneğini kurmaya hazırlandığını söyledi. Güzel manken, "Dernek projesi üzerinde çalışmaya başladım bile... Ama şimdilik bu konuda detay vermiyorum. Yakında herkes öğrenecek" diye konuştu.



Bizim işte özgüven şart



Victoria's Secret'ın Miami'de düzenlediği son şovda da podyuma çıkan ve ilgi odağı olan Karoline Kurkova, Victoria's Secret meleklerinde aranan en önemli özelliğin özgüven olduğunu söyledi. Ünlü model, "Bir melek için en önemli şey, kendine güven. Bu işte özgüven şarttır. Eğer siz kendinize güvenir ve güzel hissederseniz, size bakanlar da aynı hisse kapılır" dedi.



Şimdi de yardım meleği olacak



Victoria’s Secret meleklerinden Çek model Karolina Kurkova, Hürriyet'in sorularını yanıtladı. 24 yaşındaki top model, bu röportajda kendi yardım derneğini kurmaya hazırlandığını açıkladı.



Miami’de yapılan son Victoria Secret şovuyla başlayalım... Organizasyon sizin için nasıl geçti?



- Bu yılki şov muhteşemdi. Kızlarla tekrar bir araya gelmek her zaman çok eğlencelidir. Bu yıl şov Miami’deki efsane otel Fontainebleau’de yapıldı ve gerçekten çok başarılı oldu. İnsan-lar, okyanus ve Miami’nin enerjisi zaten seksi unsurlar taşıyor. Yani mekán böyle bir şova çok elverişliydi.



Bu kadar büyük organizasyonların hazırlığı da çok uzun sürüyordur herhalde...



- Elbette... Bu tarz büyük bütçeli şovlar için büyük bir hazırlık dönemi gerekiyor. Hazırlıklara aylar öncesinden başlayıp son dakikaya kadar sürdürüyorlar. Her şeyin iyi gittiğinden emin olmak için günlerce prova yapıyoruz. Kulis ise tam bir çılgınlık... Kulisteki herkes dünyanın en bilindik modelleri, top modelleri olduğu halde, içeride herkes gergin oluyor. Sadece yüzlerce insanın önünden yürüyüp geçmiyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan her açıdan sizi, yürüyüşünüzü ve kıyafetleri izliyor. Hem de büyük bir dikkatle...



Victoria’s Secret meleklerinde hangi özellikler aranıyor?



- Bir melek için en önemli şey, kendine güven... Özgüven olmazsa olmaz şarttır. Cesaret sizin kendinizi taşımanız için bir araç. Eğer siz kendinize güvenir ve güzel hissederseniz, size bakanlar da aynı hisse ve düşünceye kapılır.



Erkeklerin hayranlık, kadınların kıskançlıkla izlediği bir Victoria’s Secret meleği olmak, nasıl bir duygu? Bu bir çocukluk hayali miydi?



- Melek olmak kesinlikle çok eğlenceli... Ama olay gıpta edilmek değil... Bizler bu sayede birçok başarılı insanla çalışma fırsatı buluyoruz, önemli olan o... Ama çocukluk hayalim olup olmadığı konusunda bir yorum yapmak istemiyorum.



Daha önce "My Sexiest Year" ve "G.I. Joe: Rise of Cobra" filmlerinde rol aldınız. Oyunculuğu kariyer planlarınıza eklemeyi düşünüyor musunuz?



Oyunculuk yapmayı seviyorum. Farklı karakterleri oynamak ve olmadım birini canlandırmaktan keyif alıyorum. Özellikle de "G.I. Joe: Rice of Cobra"da çok eğlendim, çünkü etrafımda Dennis Quaid, Sienna Miller, Brendan Fraser ve Channing Tatum gibi deneyimli oyuncular vardı. Zaten lisedeyken gittiğim okul da bir sanat okuluydu ve sürekli tiyatro oyunları sahnelerindi. Bu yüzden oyunculuğun kesinlikle ilgi alanımda olduğunu söyleyebilirim.



Pek çok marka için çalışıyorsunuz. Peki hangileri sizin zevkinize daha çok hitap ediyor, hangisinin koleksiyonlarını takip edip giyiyorsunuz?

- Favori bir markam yok, çünkü onları bir arada değişik kombinlerle kullanmayı seviyorum.



Ön plana çıkan hiç mi yok?

- Var. Alaia, Preen, Alessandro del Aqua, Givenchy ve tabii ki vintage kıyafetler biraz daha ön planda...



Çok genç yaşta modelliğe başlamak, dahası çok erken top model olmak sizi zorlamadı mı? Bir işten diğerine, bir ülkeden ötekine koşturup duruyorsunuz.



- Ülkeden ülkeye taşınsam ve çok seyahat etsem de aileme yakın olmaya hep özen gösterdim. Gerçekten de çok zordu ama onların sevgisi ve desteğiyle ayaklarım yere daha sağlam bastı.



Bugüne kadar çok büyük markalarla çalıştınız. "Ya inişe geçer, onların gözünden düşersem" gibi bir endişe taşıyor musunuz?



- Böylesi bir kariyere ulaştığım için inanılmayacak kadar şanslı olduğumu biliyorum. Genellikle her gün Tanrı’ya bana verdikleri için şükrediyorum. Bu benim yolum haline geldi. Hiçbir endişe de taşımıyorum.



Meleklik olayı sadece Victoria’s Secret defileleriyle sınırlı değil. Pek çok hayır kurumuna destek verdiğinizi, bir nevi yardım meleği olduğunuzu biliyoruz. Kendi derneğinizi kurmak gibi bir planınız var mı?



Var, hatta bu proje üzerinde çalışmaya başladım bile... Ama şimdilik bu konuda detay vermek istemiyorum.



Dünyanın en seksi kadını



Karolina Kurkova, Hollywood yıldızlarını takip eden en büyük kanallardan biri olan E!Entertainment televizyonunun kasım ayında yayınladığı "En seksi 100" listesinde, Angelina Jolie’yi bile geride bıraktı. Listenin zirvesine oturan Kurkova, bu konu hakkındaki düşüncelerini sorduğumuzda ise mütevazı davrandı ve "Yorum yok" demekle yetindi.



Türkiye’yi görmek istiyorum



Güzellik ve form sırlarınızı sorsam...

- İşim gereği formumu korumaya büyük özen gösteriyorum. Bunun için de sürekli spor yapıyor, sağlıklı besinler tüketiyorum. Bir de çok fazla su içiyorum. Bu zor bir iş ama böyle yaşamaktan şikayetçi değilim.



Hiç Türkiye’de bulundunuz mu?

- Hiç bulunmadım, ama bir gün mutlaka gelmek istiyorum.