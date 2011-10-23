-Yardım malzemeleri bölgeye ulaşmaya başladı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Türk Kızılayının gönderdiği yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaşmaya başladığı bildirildi. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından acil olarak harekete geçen Türk Kızılayı, Ankara, Elazığ, Erzurum, Muş, Adana, Diyarbakır, Ağrı ve Manisa bölge afet müdahale ve lojistik merkezlerinden çok sayıda uzman personel ve afet malzemesi bölgeye doğru yola çıktı. İlk planda sevk edilen bin 163 çadır, 4 bin 250 battaniye, 100 katalitik soba, bin 40 gıda kolisi ve 500 kumanya bölgeye ulaşmaya başladı. Bölgeye 2 mobil fırın gönderilirken, Türk Kızılayının Van'daki aşevi de afetzedeler için yemek çıkaracak. Erciş'e ulaşan ilk 50 çadırın kurulumuna da başlandı. Bölgedeki Türk Kızılayı kan merkezlerinden de yaralılar için gerekli kan ürünleri bölgedeki hastanelere ulaştırılıyor. İhtiyaç duyulacak ek malzemenin bölgeye ulaştırılması için de tüm hazırlıklar tamamlandı. -Rize'den 30 kişilik ekip Rize Afet ve Acil Durum Müdürü Seyfettin Yılmaz, Van'daki deprem dolayısıyla Rize'den 30 kişilik arama kurtarma ekibinin Van'a gönderildiğini bildirdi. Seyfettin Yılmaz, Van'da meydana gelen depremin ardından depremzedelere yardım etmek amacıyla hızla hazırlık yaptıklarını belirterek, ''İlk etapta 5 sivil savunma elemanı ve sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 30 kişilik ekip oluşturup bölgeye gönderdik'' dedi. Yılmaz, Van'a gönderilen ekipte Kaçkar Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nden profesyonel kurtarma görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin de yer aldığını ifade etti. -Kimse Yok Mu Derneği, bölgeye acil operasyon ekibi gönderdi ete yandan Kimse Yok Mu Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesine acil operasyon ekibi gönderildiği, Erzurum ve Ankara şubelerinden de bölgeye çadır, su, battaniye ve gıda yollandığı kaydedildi. -İHH bölgeye hareket etti İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Van'da meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket etti. İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Van'da depremin meydana gelmesiyle İHH ekiplerinin deprem bölgesine hareket ettiğini belirterek, İHH'nın yakın illerdeki ekipleri de yardım çalışmalarına katılmak için Van'a gitti. Bölgeye ayrıca bir yardım tırı ve günlük 10 bin kişiye sıcak yemek imkanı sağlayan gezici aşevi gönderildi. Bölgeye gönderilen ekipler, fizibilite çalışmaları da yaparak ihtiyaçları belirleyecek.