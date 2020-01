Yardım kuruluşlarından alarm

Avrupa'ya sığınmacı akınının zirve noktasına ulaştığı 2015 yazının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki sığınmacılar hala çok zor koşullar altında. Protestan kiliselerinin yardım kuruluşu Diakonie'nin afet yardımları bölümü, Güneydoğu Avrupa bölgesi koordinatörü Markus Koth, Balkan güzergâhının kapatılmasının ardından sadece Yunanistan'da 57 bin kişinin sıkışıp kaldığını belirterek, bölgedeki sığınmacıların durumunun 'çoğunlukla kötü, hatta bazen felaket boyutlarda' olduğunu söyledi.

Yunan adalarında tahminen 10 bin sığınmacı bulunduğunu ve asıl kapasitesi 8 bin kişi olan adaların bu yükün üzerinden kalkamadığını belirten Koth, pek çok sığınmacının elektrik ve akan suyun bulunmadığı çadır kamplarda barındırıldığını ve sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İnsanların 'kurban' konumundan sıyrılarak kaderlerini kendilerinin tayin edebilmesi için iyi ve güvenli barınma koşullarının oluşturulmasının elzem olduğuna dikkat çeken Markus Roth, özellikle de yalnız kadınlar ve çocuklar için bunun acil önem taşıdığını vurguladı.

Macaristan'a eleştiri

Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki Horgos'taki durumla ilgili izlenimlerini de aktaran Koth, burada şu an yaklaşık 450 sığınmacının son derece zor koşullar altında dallardan yapılmış, üstü tenteli barınaklar ve çadırlarda yaşadığını, Macar makamlarının günde sadece 15 kişiyi sınırdan soktuğunu belirtti.

Macaristan'da temmuz ayı başında yürürlüğe giren yasa, sınır polisine, sınıra sekiz kilometreden az uzaklıktaki Macar topraklarında görülen sığınmacıların Sırbistan'a gönderilmesi yetkisi tanıyor.

Üç adada 3 bin 800 çocuk

Diğer yandan çocuklara yardım kuruluşu Save the Children da, Ege'deki Yunan adalarındaki koşullar konusunda uyararak, "Küçük çocuklu kadınlar el yapımı çadırlarda toprak üstünde uyumak zorunda kalıyor. Bazı kamplarda yeterli içme suyu, tuvalet, duş bulunmuyor" açıklaması yaptı. Yardım kuruluşunun verilerine göre şu an Midilli, Sakız Adası ve Sisam'da (Samos) 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere toplam 10 bin 300 sığınmacı bulunuyor. Save the Children, toplam rakamın geçen yılın aynı dönemine göre büyük oranda düştüğünü, ancak Türkiye ile AB arasında varılan mutabakat sonucu adalardaki sığınmacıların Yunan anakarasına artık geçememesi ve adalardaki kapasitenin düşürülmesi nedeniyle koşulların zorlaştığını kaydetti.

BM Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNHCR) verilerine göre Yunan adalarına gelen sığınmacı sayısı geçen aya göre ikiye katlandı. UNHCR, temmuz ayı boyunca Yunan adalarına 560 kişinin geldiğini, ağustos ayında ise bu sayının şimdiden bin 367 olduğunu bildirdi.