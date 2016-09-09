Yardım kuruluşları BM ile işbirliğini durdurdu



73 yardım kuruluşu tarafından imzalanan açık mektupta “Suriye yönetiminin Şam merkezli BM yardım kuruluşları ile onların ortaklarına önemli ölçüde nüfuz ettiğini çok sayıda kuruluş anlamış bulunmaktır“ denildi.

Yardım kuruluşları Suriye hükümetinin yardım sevkiyatlarını engellediğini, BM'nin ise buna seyirci kaldığını belirttiği açık mektubu BM'nin Türkiye'deki Acil Yardım Ofisi'ne gönderdiği bildirildi.

Açık mektubu imzalayanlar arasında Suriye Amerikan Tıp Birliği (Syrian American Medical Society) ile muhalefet gruplarının aktif olduğu bölgelerde faaliyet gösteren Suriye Sivil Savunma Kuruluşu Beyaz Miğferler de (White Helmets) bulunuyor.

“Siyasi yönlendirmenin olmadığı“ yeni bir program

Suriye'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (Ocha) gönderilen mektupta söz konusu gruplar, BM‘nin yardım sevkiyatlarına ilişkin bilgi alış verişini içeren programdan ayrılma kararı aldıkları, bunun yerine de “siyasi yönlendirmenin olmadığı“ yeni bir program oluşturmak istedikleri belirtiliyor.

İngiliz gazetesi The Guardian kısa bir süre önce Suriye'de çatışmaların başlamasından bu yana milyon dolarların Esad rejiminin çevresindeki kuruluşlara aktarıldığını haber yapmıştı.

Bu iddialara yanıt veren BM ise Suriye'deki halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Suriye hükümeti ile işbirliğine ihtiyaçları bulunduğunu açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (Ocha) Şefi Stephane Dujarric, Suriye hükümetinin BM'e bağlı kuruluşları yönlendirdiği iddialarının doğru olmadığını belirterek ve gerektiğinde Şam'ı eleştirdiklerini vurguladı.