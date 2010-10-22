-YARDIM KONVOYU GAZZE ŞERİDİ'NDE GAZZE (A.A) - 21.10.2010 - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere biraraya gelen gönüllülerden oluşan yardım konvoyu, Gazze Şeridi'ne geldi. Gemiyle Mısır'a gelen yardım konvoyunun, karayoluyla Gazze Şeride'ne geçtiği bildirilirken, konvoyu karşılayan Hamas yetkilisi Ahmed Yusuf, yardımın, yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğunu, ulaşım ve ambulans için 137 kullanılmış aracı içerdiğini söyledi. Yusuf, Mısır'a konvoyun geçişine izin verdiği için teşekkür etti. Liderliğini eski İngiliz Parlamenter George Galloway'in yaptığı Filistin'e Özgürlük Hareketi'nin organize ettiği yardım konvoyu, 16 günlük bekleyişin ardından önceki gece Lazkiye limanından ayrılmıştı. Mısırlı yetkililer daha önce sınır dışı ettikleri Galloway'e ve çeşitli gerekçelerle 18 gönüllüye geçiş izni vermemişti.