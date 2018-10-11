Yardım kömürlerinin satıldığı iddiası üzerine evlerde kontrol

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 2 bin 500 aileye 1,5 ton kömür yardımı yapıldı. Kömür yardımlarının piyasada satıldığı iddia edilince Kaymakamlık konu hakkında araştırma başlattı. Kömür yardımı yapılan 600 hak sahibinin evlerinde yapılan kontrollerde 14 kişinin evinde verilen yardım kömürlerinin olmadığı tespit edildi ve konu ile ilgili tutanak tutuldu.

Akyazı Kaymakamlığı tarafından, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kömür yardımı yapılan bazı ailelerin sosyal medya aracılığıyla verilen kömürleri satmak istedikleri ortaya çıktı. Kömür yardımı alıp yapılan denetimlerde evinde kömüre rastlanmayan ailelerin bazıları, \"Kömürüm çalındı\" veya \"Yaylaya götürdüm\" derken, bazı hak sahipleri ise yaz aylarında kömürü yaktığını iddia etti. Kömür yardımı alan ailelerle ilgili kontrollerin devam ettiği öğrenildi.



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