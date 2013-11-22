Yardım kampanyası başlattı, gelirin yüzde 10'unu bağışladı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, Filipinler için başlattığı yardım kampanyasında gelirin sadece yüzde 10'unu bağışladığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kim Kardashian, Haiyan Tayfunu felaketini yaşayan Filipinliler için eBay’de eski kıyafet ve aksesuarlarını açık arttırmaya çıkardı.ve elde edeceği geliri de Filipinler’e destek olan hayır kurumu “International Medical Corps”a bağışlayacağını duyurdu.

Ancak sitede yer alan ibareye göre milyoner yıldız, satıştan elde ettiği tüm gelirin yerine kazancın yalnızca yüzde 10’unu bağışladı. 33 yaşındaki Kardashian dün başlayan satışı, yazdığı notla Twitter üzerinden duyurdu. Net serveti 40 milyon dolar olan Kardashian henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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