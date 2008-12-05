Yardım isteyenlere ‘yalan makinesi’

Türkiye'de lüks arabası, evi bile olanlar yeşil kart almıştı. Ama İngiltere'de bırakın kişinin bankadan, vergi dairesinden, polisten araştırılması, yardım isteyenler yalan makinesine bile bağlanacak.



İngiltere'de ekonomik durumları iyi olmadığı gerekçesiyle devletten sosyal yardım (Benefit) isteyenlerin ‘yalan makinesi’ne bağlanacakları bildirildi.



Guardian gazetesinin haberine göre, ‘benefit’ adı altında verilen, içinde konut yardımı yer alan sosyal yardımlardan faydalanabilmek için başvuranlar, sistem üzerinde oynama yapmaktan suçlu bulunmaları durumunda ‘yalan makinesi’ne bağlanacak.



Başbakan Gordon Brown’un, hazırlanan öneriyi Kraliçe'nin yapacağı konuşmanın ardından gündeme getireceği belirtildi.



Yalan veya yanlış bilgiler vererek konut kira yardımı alanların, İngiliz ekonomisini milyonlarca sterlin zarara uğrattığını hatırlatan yetkililer, bu yöndeki sahtekarcılığın önüne geçebilmek için, ‘Ses risk analizi'nin en kısa zamanda ulus geneline yayılacağını bildirdi. Hükümet yetkillileri ayrıca, bazı bölgelerde başlan pilot uygulamalarda, bu sistem kullanılmaya başlandığından beri ilk üç ay içinde 300 sterlin değerindeki sahtekarcılığın önüne geçildiğini ifade etti.



Şimdiye kadar 25 yerel belediyenin konut kira yardımı (housing benefit) başvurusunda bulunan 500 bin kişinin verdiği bilgilerin doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi için ’ Ses risk analiz teknolojisi’ testine tabi tutulduğu de haberde yer alıyor.

