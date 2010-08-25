T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YARDIM İSTEDİLER, İŞ BEĞENMEDİLER ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2010 13:57

-YARDIM İSTEDİLER, İŞ BEĞENMEDİLER ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Ankara Valiliğince her hafta salı günleri düzenlenen ''Halk Günü''ne katılan binlerce vatandaş sorunlarını dile getirirken, iş talebinde bulunan bir çok kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen işleri kabul etmedi.  İŞKUR İl Müdürü Talip Altuğ, yaptığı açıklamada, son 1 ay içinde Halk Günü'ne katılan vatandaşlardan 51 kişinin iş talebinde bulunduğu için kendilerine yönlendirildiğini söyledi. Söz konusu kişilerin başvuruları çerçevesinde İŞKUR Müdürlüğüne davet edildiğini kaydeden Altuğ, şöyle konuştu: ''Bu kişilerden 19'u hiç kuruma gelmedi. Gelen 32 kişiden de 7'si işe, 3'ü de meslek edindirme kurslarına yerleştirildi. 1 kişi yerleştirdiğimiz işteki maaşı az bulduğu için çalışmak istemedi. 1 kişi memuriyet istediğini, buraya zorla getirildiğini söyledi. 8 kişi Valiliğe para istemek için gittiklerini ancak kendilerinin buraya yönlendirildiğini belirterek, çalışmak istemediklerini söylediler. 12 kişi de teklif edilen işleri kabul etmedi.'' Ortaya çıkan durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade eden Altuğ, ''yardıma muhtacız'' diye halk gününe katılan çok sayıda kişinin iş değil, para istediklerini sözlerine ekledi. Bu arada İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki ''Halk Günü'nen başkanlık eden Ankara Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, maddi yardım talebinde bulunanların taleplerini büyük bir hassasiyetle değerlendirdiklerini, uygun görülen kişilere yardımların yapılacağını söyledi. Toplantı sırasında genç yaştaki kadın ve erkeklere iş teklifinde bulunan Atlamaz'a, bir çok kişi ''hastayım, küçük çocuğum var, hamileyim, çalışacak durumda değilim'' gibi bahanelerle karşılık verdi.  Öte yandan son ''Halk Günü'' toplantısına katılan yüzlerce kişi, para yardımı için uzun kuyruklar oluşturdu.  Toplantı salonunu dışında kayıtları alınan vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24