-YARDIM GEMİSİ MİSRATA'DA İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - İnsan Hak ve Özgürlükleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, insani yardım malzemesi taşıyan gemisinin, Libya'da çatışmaların en yoğun ve şiddetli yaşandığı Misrata kentine ulaşmayı başardığı bildirildi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan'da Zeyport Limanı'ndan yola çıkan gemi, çatışmaların sürdüğü Misrata'ya ulaştı. ''Irmak'' isimli yük gemisinin taşıdığı 682 tonluk insani yardım malzemesi, Misrata Limanı'ndaki depolara boşaltıldı. 50 yataklı mobil hastane, ilaç ve tıbbi malzeme, süt tozu, çocuk bezi ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan yardım malzemesi, kamyon ve tırlara yüklenerek Misrata'nın ihtiyaç görülen bölgelerinde dağıtılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Vekili Yaşar Kutluay, Libya'nın üçüncü büyük kenti Misrata'nın, çatışmaların en şiddetli yaşandığı bölge olduğunu, orada iki ateş arasında kalan sivillerin yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti. Misrata'da özellikle ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Kutluay, bölgeden görüştükleri doktorların raporlarını dikkate alarak hazırladıkları tıbbi malzemeyi diğer malzemeyle birlikte gönderdiklerini belirtti. Libya halkına şimdiye kadar toplam değeri 8 milyon TL'yi bulan yardım yaptıklarına işaret eden Kutluay, İHH olarak daha önce Libya'nın Bingazi ve Beyda kentlerinde acil yardım çalışmaları yürüttüklerini ve Bingazi'de ofis açtıklarını aktardı. Kutluay, daha önce 9 konteynerlik insani yardım malzemesini İzmir Limanı'ndan gönderdiklerini, 12 Libyalı yaralıyı Bingazi'den tahliye ederek İstanbul'a getirdiklerini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Ankara Feribotu için, Bingazi'de bulunan 80 yaralının tahliyesini organize ettiklerini de kaydetti.