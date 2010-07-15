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Dünya

YARDIM GEMİSİ MISIR'A ULAŞTI EL ARİŞ (A.A)

15 Temmuz 2010 01:11

-YARDIM GEMİSİ MISIR'A ULAŞTI EL ARİŞ (A.A) - 14.07.2010 - Gazze'ye 2 bin ton insani yardım ve ilaç götüren Amalthea adlı gemi, Mısır'ın El Ariş limanına vardı.  Liman yetkililerinden Kaptan Cemal Abdül Maksut, geminin vardığını teyit etti. Liman, Gazze sınırına 45 kilometre mesafede bulunuyor.  Maksut, ilaçların ve yolcuların Gazze'ye Refah kapısından gireceğini, gıda malzemelerinin Avca'dan geçeceğini kaydetti.  Malzemelerin tesliminden, sınırın her iki tarafında görev yapan Mısır Kızılay'ı sorumlu olacak. Yardım malzemeleri Mısır Kızılayı'nın kamyonlarına yüklenecek. Gemideki malzemenin boşaltılmasına kısa süre içerisinde başlanacak. Yardım seferinin organizatörü olan, Libya lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın başkanlığını yürüttüğü vakfın müdürü Yusuf Savani, Gazze'ye doğru yola çıkan geminin rotasını Mısır'ı çevirmesine razı olduklarını belirterek, "Çatışma ve kan akmasına razı olamazdık" diye konuştu.  Savni, "Amalthea, kan akıtılmaksızın amacına ulaştı. bu sonuç Filistinliler için bir kazanımdır" dedi.

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