-YARDIM GEMİLERİNDEKİ İNCELEME TAMAMLANDI İSKENDERUN (A.A) - 10.08.2010 - İsrail'in, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve daha sonra Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinde İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemelerin tamamlandığı bildirildi. Defne-Y gemisinde bulunan konteynerler, indirildiği büyük iskelede açıldı ve çıkartılan malzemeler incelemelerin ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetkililerine teslim edildi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başkanlığındaki 3 savcı ile Ankara'dan gelen 12 kişilik olay yeri inceleme, İskenderun'dan katılan 7 kişilik olay yeri inceleme ile Adana'dan gelen bomba uzmanı ekipleri ''Mavi Marmara'', ''Defne-Y'' ve ''Gazze'' gemisindeki incelemelerini akşam saatlerinde tamamladı. Ekiplerin tek tek incelediği malzemeler, çalışmaların ardından İHH yetkililerine teslim edildi. İHH görevlileri gemiye ait olan malzemeleri tekrar konteynerlere yerleştirirken, diğer kamera tripotları, basın mensubu araçları, monitör, laptop, elektrik-elektronik cihazların kamyonla İstanbul'daki İHH Merkezine götürüleceği belirtildi. İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç, malzemelerin tasnifi sırasında yaptığı açıklamada, her üç gemiye ait olduğu belirtilen konteynerlerdeki malzemelerin sayımlarının yapıldığını,birçok malzemenin eksik olduğunu söyledi. Oruç, şöyle konuştu: ''Mavi Marmara'daki çalışmalar tamamlandı. Raporlamaları yapılıyor. Diğer iki geminin ki de yarın bitmiş olacak. Defne-Y'deki 3 konteyner de açıldı, konteynıra televizyonlar, tripotlar, kameraların alt tarafı gibi eşyaları doldurmuşlar, bir kısmına can yeleklerini koymuşlar. Çok değerli bir şey çıkmadı, ama içindeki LCD televizyonlardan birkaçı, kullanılmamış birkaç notebook var. Oysa yüzlerce kullanılmış bilgisayar vardı, katılımcıların bilgisayarları dönmedi, kameralar da yok, hem gazetecilerin, hem Vakfımıza ait kameralar yok, hiçbiri dönmedi. Buradaki malzemelerin sayımları yapılarak nelerin geldiği tespit edildi, onları teslim aldık, İstanbul'da İHH'nın deposuna göndereceğiz.'' Malzemelerin önemli bir kısmının Vakfa ait, bir kısmının gemilere ait eşyalar olduğunu kaydeden Oruç, ''Bizlere ait olmayanları da sahiplerine ulaştıracağız. Telaviv'den gelmeyenlerin de listesi elimiz de var. Neler gelmediyse onlar da dava dilekçesinde olacak'' diye konuştu. Raporların hazırlanma sürecinin ardından her alanda hukuksal mücadelelerinin süreceğini kaydeden Oruç, ''Raporlamaları hukuksal mücadele için yapıyoruz. Çıkmayan eşyalar ve geminin tahribatı konusunda, hepsini raporlarda göreceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bilirkişi raporlamaları da yapılacak. Hem Türkiye'de hem İsrail'de hem diğer ülkelerde, hem uluslararası alanda hem de BM'de ve diğer alanlarda yürütülen komisyonlarda bu raporlar birer tazminat hak edişleri olarak kullanılacak'' dedi. Oruç, bir soru üzerine BM'den gemilere heyet gelip gelmeyeceğine dair kendilerine bilgi ulaşmadığını, savcılığı da intikal etmiş henüz bilgi olmadığını belirtti.