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Yardım ettiği kadının kocası tarafından kaçırıldı; İngiliz anahtarıyla dövüldü

Olayla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı

20 Eylül 2017 16:06

Gaziantep'te işyerinden kaçırıldıktan sonra ormanda bir ağaca bağlanarak demirle darp edilen Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Başkanı Sevilay Çete Kale'ye saldıranın, şiddet gördüğü için yardım ettiği kadının kocası Ali Kocatürk olduğu öğrenildi.

Sevilay Çete Kale, Batıkent Mahallesi'nde danışmanlık hizmeti verdiği işyerinden 1'i kadın 4 saldırgan tarafından önceki gün kaçırıldı. Olay sırasında kızı Duygu Bilir Kale Akınal ve kocası Uğur Kale de bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayla ilgili hemen soruşturma başlatan Gaziantep Polisi, kaçırılan Kale'nin kızı ve eşinin ifadeleri doğrultusunda saldırganların araç plakalarını tespit etti. Araştırmalar sürerken, Kale'nin bir taksiye bindirilip Şehitkâmil Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bilgisi geldi. İfadesi alınan kadın, kaçırılıp gözü bağlı şekilde ormanlık alanda bir ağaca bağlandığını, İngiliz anahtarıyla darp edildiğini söyledi. Polis, düzenlediği operasyonda 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Eski çalışan çıktı

Olaya karışanlardan birinin Sevilay Çete Kale'nin oğlu Kılıç Kale'nin eski çalışanı Ali Kocatürk olduğu belirlendi. Kocatürk'ün, uyumsuz davranışları yüzünden işten çıkarıldığı, eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için Sevilay Çete Kale'nin girişimleriyle evden uzaklaştırıldığı saptandı.

Kale'nin avukatı Nesrin Tuncel, "Bunu sindiremeyen Kocatürk, günler öncesinden müvekkilimi mesaj ve telefon yoluyla tehdit etmiş, sonrasında da babası, kız kardeşi ve erkek kardeşi ile bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Biz de bir kadın hakları savunucusuna, bundan da ötesinde bir kadına bu denli şiddet uygulayan kişilerden şikâyetçi olduk. Şikâyetimizin sonuna kadar arkasında olacağız" dedi. 

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