Yardım ederken canından oldu

Anahtarı evinde unutan komşusuna yardım için halatla balkona çıkmaya çalışan öğretmen, düşerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta anahtarını evinde unutan komşusunun balkonuna halat yardımıyla çıkmak isteyen öğretmen, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Ferhat Apartmanı'nda oturan beden eğitimi öğretmeni Nesimi Tayyar Canpolat, anahtarını evinde unutan komşusuna yardım etmek istedi.
Komşusuna, ikinci kattaki dairenin balkonundan üçüncü katın balkonuna tırmanarak eve girebileceğini söyleyen Canpolat, halatla üst kata çıkmak isterken beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı