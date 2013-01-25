T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yardım ederken canından oldu

Kahramanmaraş'ta anahtarını evinde unutan komşusunun balkonuna halat yardımıyla çıkmak isteyen öğretmen, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

25 Ocak 2013 23:31

Anahtarı evinde unutan komşusuna yardım için halatla balkona çıkmaya çalışan öğretmen, düşerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta anahtarını evinde unutan komşusunun balkonuna halat yardımıyla çıkmak isteyen öğretmen, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Ferhat Apartmanı'nda oturan beden eğitimi öğretmeni Nesimi Tayyar Canpolat, anahtarını evinde unutan komşusuna yardım etmek istedi.

Komşusuna, ikinci kattaki dairenin balkonundan üçüncü katın balkonuna tırmanarak eve girebileceğini söyleyen Canpolat, halatla üst kata çıkmak isterken beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı

ETİKETLER

kahramanmaraşanahtarkomşuyardımhayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24