'Yardım edeceğim' diyerek 43 bin lirasını çaldı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da otomobilden 43 bin lira para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cihan K., adliyeye sevk edildi.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Mobilyacılar Sitesi\'ne dün gelen işadamı E.A., otomobilini park ederek bir bankadan 43 bin lira para çekti. E.A.\'yı takip ettiği ileri sürülen Cihan K. da otomobilin lastiğini kesti. Parayı çektikten sonra otomobiline dönen E.A., 43 bin lirayı aracın içine koyarak patlayan lastiği tamir etmeye çalıştı. İddiaya göre Cihan K., \'Yardım edeyim\' diyerek E.A.\'nın yanına yaklaştı. İşadamı lastiği tamir etmek için uğraşırken Cihan K. otomobildeki 43 bin lirayı alıp gözden kayboldu. Parasının çalındığını fark eden E.A., hemen polisi aradı. Yakalanarak adliyeye sevk edilen Cihan K., suçlamaları reddetti.



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