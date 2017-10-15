T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yardım edeceğim' diyerek 43 bin lirasını çaldı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA'da otomobilden 43 bin lira para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cihan K

15 Ekim 2017 13:47

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da otomobilden 43 bin lira para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cihan K., adliyeye sevk edildi.
Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Mobilyacılar Sitesi\'ne dün gelen işadamı E.A., otomobilini park ederek bir bankadan 43 bin lira para çekti. E.A.\'yı takip ettiği ileri sürülen Cihan K. da otomobilin lastiğini kesti. Parayı çektikten sonra otomobiline dönen E.A., 43 bin lirayı aracın içine koyarak patlayan lastiği tamir etmeye çalıştı. İddiaya göre Cihan K., \'Yardım edeyim\' diyerek E.A.\'nın yanına yaklaştı. İşadamı lastiği tamir etmek için uğraşırken Cihan K. otomobildeki 43 bin lirayı alıp gözden kayboldu. Parasının çalındığını fark eden E.A., hemen polisi aradı. Yakalanarak adliyeye sevk edilen Cihan K., suçlamaları reddetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SalihDHA ADANAMerkez YüreğirMobilyacılar SitesiCihanParayıParasınınYakalanarakFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24