Yarbay Mehmet Alkan da TSK'dan ihraç edildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'de dikkat çekici bir isim de yer aldı. İhraç edilen isimler arasında, PKK'nın 21 Ağustos'ta Şırnak'ta jandarma karakoluna yapılan saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenindeki haykırışları geniş yankı uyandıran ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenine üniformasıyla katılan ağabey Mehmet Alkan, açılım sürecinde yapılan hatalara isyan ederek "Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip 'Şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok" sözlerine tepki göstermişti.

Bu sözlerden sonra yandaşların hedefi haline gelen Alkan hakkında Jandarma Genel Komutanlığı'nca soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti.

"Aynı haksızlıklara uğramadan ölmeyin"

Yarbay Alkan, ordudan ihraç edilmesine Facebook’ta kaleme aldığı yazıyla isyan etti. Alkan, ihraç edilmesinde "yandaş medyanın başlattığı kampanyanın etkili olduğunu" belirterek şunları yazdı:

“Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ ile irtibatım olmamıştır, selam dahi vermedim ama yılardır bu örgütle beraber olanlar tarafından FETÖ’cü diye atıldım… Bu iş tamamen çığırından çıktı… Elbet sorulur hesabı.. Zulüm ile abad olanın sonu berbad olur… Gecenin bu saatinde hakkımda sorgusuz sualsiz işlem yapanlara sesleniyorum: Benim vicdanım rahat başımı yastığa koyup uyuyacağım… Ya siz zulüm sahipleri, rahat olacak mısınız… Sizden hakkımı almadan ve helak olduğunuzu görmeden ölmeyeceğim… Sonuna kadar mücadele… Allah belanızı versin… Aynı haksızlıklara uğramadan ölmeyin siz de.”