Yarbay kaçarken karargâh duvarını kırdı

Malatya’da askeri kışladan çıkartılarak 2. Ordu karargâhına götürülmek istenen Zırhlı Personel Taşıyıcısı'nı (ZPT) kullanan Yarbay Ahmet Üçbudak, polis ekiplerinden kaçmak için etrafa ateş açarak yoldaki birçok araca zarar verdiği verdi.

hürriyet'in haberine göre; 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ertesi günü sabah saatlerinde Altay Kışlası’ndan çıkan 3 Zırhlı Personel Taşıyıcısını (ZPT) görenler durumu polise bildirdi.

Yarbay Ahmet Üçbudak’ın kullandığı ZPT aracı daha sonra karargahın duvarını kırarak durabildi. Bu sırada araçtan inerek karargaha kaçmaya çalışan darbe yanlısı yarbay vurularak etkisiz hale getirildi.

Polislerin vurduğu yarbayın durumu kritik

Ağır yaralanan yarbay ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer ZPT’lerden biri ise alt geçitte polis ekipleri tarafından durdurulmuş, diğeri ise arızalandıktan sonra ele geçirilmişti.