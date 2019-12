-Yarbay Gürcan: Belgeyi ben hazırladım İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından Yarbay Yüksel Gürcan, Gölcük Donanma Komutanlığındaki aramada çıkan belgeler arasında yer alan ''Bursa ili ve ilçelerinde mülki amir ve belediye başkanları'' isimli belgeyi kendisinin hazırladığını söyledi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan Gürcan, 11 No'lu CD'de ''2002-2003\JANDARMA\BURSA BÖLGE KAMU GÖREVLİLERİ'' isimli bir klasör bulunduğunu ve içinde ''BURSA İLİ VE İLÇELERİNDE MÜLKİ AMİR VE BELEDİYE BAŞKANLARI'' adlı, 5 sayfalık, gizli ibareli word dosyası olduğunu anımsattı. Bursa İl Jandarmada İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığını ifade eden Gürcan, dönemin komutanı Arif Çetin'in, fazla zamanı olmadığını belirterek, kendisinden kamu görevlileri hakkında bilgi notu hazırlamasını istediğini söyledi. ''Bu evrak daha sonra Gölcük'te çıktı'' diyen Gürcan, Bursa'da görev yapan 55 belediye başkanı ve 17 kaymakamın isimleri ve görev yerlerinin yazılması, her bir şahsın isminin karşısında siyasi görüşü ve genel tutumunun yer almasına ilişkin de ''Komutanımın talimatıyla hazırladım. Bunların darbeye teşebbüsle bir alakası da yoktur'' diye konuştu. Savunmasının tamamlanmasının ardından çapraz sorgusu yapılan Gürcan'a, üye hakim Ali Efendi Peksak, ''Bugüne kadar yapılan sorgularda sanıklar kendilerine böyle bir çalışma emrinin verilmediğini söyledi. Ancak siz Arif Çetin'in talimatıyla belgeyi hazırladığınızı söylüyorsunuz. Bilgim kadarıyla kişiler hakkında istihbarat çalışmasının, bir suç isnadı olduğunda yapılması gerekmez mi?'' diye sordu. İl jandarma komutanının göreve başladığı zaman çalışacağı kamu görevlilerini tanımak istediğini, bu nedenle kendisinden bilgilendirme notu isteğinde bulunduğunu söyleyen Gürcan'a Peksak, ''Sizin böyle bir görev tanımınız var mı? Altında imzanız olan belge, askeri yazışma usul ve esaslarına uygun mudur?'' diye sordu. ''Benden özel bir belge hazırlamamı istedi. Darbeyi çağrıştıran bir evrak değildir. Çalışmam askeri usullere uygundur'' yanıtını veren Gürcan'a Peksak, ''Bu belgenin arşive ya da herhangi bir kartona işlenmesi gerekmiyor mu?'' sorusunu yöneltti. Gürcan da ''Her belgenin kayda geçmesi gerekmez. Resmi üst makama gönderilen bir belge değil'' dedi. Peksak'ın, ''Altında imzanız var. Bilgi notu olsaydı altında imzanızın olmaması gerekmez miydi? Bilgi notu çalışmasının TSK'da 2008'den sonra başladığı bildirildi. 2002 ve öncesinde böyle bir çalışma usulü var mıydı'' diye sorduğu Gürcan, ''Sadece bilgilendirme notuydu'' yanıtını verdi. Savcı Savaş Kırbaş'ın, ''Madem öyle, bu bilgi notu niçin Gölcük'te yapılan aramalara kadar saklanmıştır?'' sorusunu Gürcan, ''Bu belgeyi saklayana sormak lazım'' şeklinde yanıtladı. Ardından sanıkların bu belgeye ilişkin sorularını yanıtlayan Gürcan, tutuklu sanıklardan Dursun Çiçek'in ''Şifahen hazırlanan bu belgeye imza atmanıza gerek var mıydı?'' sorusuna ''Yoktu'' yanıtını verdi. -ALİ AYDIN: ''HER DÖNEMDE MAĞDUR OLDUM''- Tutuklu sanıklardan Jandarma Tümgeneral Ali Aydın da 32 yıllık meslek hayatı boyunca hukukun dışına çıkmadığını ifade ederek, oğlunun avukat, kızının da stajyer avukat olduğunu kaydetti. ''Darbenin mağduru olan nasıl darbeci olur?'' diyen Aydın, 12 Eylül'de bir siyasi partiyle bağı olduğuna dayanılarak 1.5 ay gözü kapalı maddi ve manevi işkence gördüğünü söyledi. Hukuken aklandığını ifade eden Aydın, bundan 5 yıl sonra kurmay olduğunu anlattı. Aydın, 28 Şubat döneminde de milli değerlere bağlı olmasından dolayı suçlandığını dile getirerek, o zaman suçsuz yere birçok subayın ordudan atıldığını öne sürdü. ''Her dönemde mağdur oldum, her dönemde fişlendim, ama doğru bildiğim yoldan ayrılmayacağım'' diyen Aydın, hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklardan Gökhan Çiloğlu, Abdurrahman Başbuğ ve Kubilay Aktaş da suçlamaları kabul etmedi. Sanatçı Levent Kırca'nın da bir süre izlediği duruşma yarına ertelendi.