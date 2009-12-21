Yarbay Dönmez'e 5 yıl hapis istemi

T24 - Yarbay Mustafa Dönmez'in, Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili olarak ''askeri eşyayı gizlemek'' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.





Dönmez'in yargılanmasına, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Dönmez ile avukatı Gülten Güven katıldı.



Avukat Güven, dava konusu malzemelerle ilgili önemli tespitleri bulunduğunu ve bunların kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte olduğunu öne sürerek, duruşmanın kapalı yapılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, Askeri Savcı Kıdemli Binbaşı Yaşar Yüce'nin de talebi doğrultusunda, bu isteği reddetti.



Söz alan Dönmez, mahkemeye hazırladığı 4 adet CD'yi verdi. Bilgisayara takılan CD'ler, sinevizyonla duvara yansıtılırken, Dönmez, görüntüler eşliğinde açıklamalarda bulundu.



Bulunan mühimmatlarla ilgili Emniyet'in adli makamlara yanlış bilgi verdiğini ve yanlış raporlar düzenlendiğini savunan Dönmez, ''Gölbaşı'nda 12 adet bulunan sis bombasının tutanaklara 11 adet olarak geçirildiğini, daha sonra aynı renkteki bir sis bombasının Poyrazköy ve Zir Vadisi'nde çıktığını'' öne sürdü.



Arama görüntülerinde yer alan bazı polislerin isimlerini veren Dönmez, bu polislerin ifadelerinin alınmasını talep etti. Dönmez, eski Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'la ilgili iddialarda bulundu.



Avukat Güven ise Zir Vadisi, Gölbaşı ve Sapanca'da bulunan mühimmatın, ''suça bulaşmış kamu görevlileri tarafından, başkalarını suçlamak için gömüldüğünü'' öne sürdü.



''Askeri personelin zor duruma düşürülmeye çalışıldığını'' savunan Güven, özellikle bulunan el bombalarının, Emniyet'in operasyonlarından arttan, ancak Genelkurmay Başkanlığına geri iletilmeyen bombalar olduğunu iddia etti.



Bilirkişi raporunun yanlışlar içerdiğini ifade eden Güven, bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.



Güven, sözlerinin sonunda, ''İddia ediyorum, (Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı) Behçet Oktay'ın ölümü de yüzde 80 bu malzemelerle ilgili'' ifadesini kullandı.



Dönmez ve Güven, mahkemeden, soruşturmanın genişletilmesi yönünde bazı taleplerde de bulundu.



Mahkeme, bu taleplerin birçoğunu reddetti, bazılarını ise hükümle birlikte değerlendirmeyi kararlaştırdı.





Askeri savcının esas hakkındaki görüşü



Duruşmada esas hakkındaki görüşünü veren Askeri Savcı Kıdemli Binbaşı Yüce, elde edilen delillerden, ayrıntıları iddianamede belirtildiği üzere, Yarbay Dönmez'in, bilirkişi raporunda mutlak suretle askeri eşya niteliğinde olduğu belirtilen malzemeyi çaldığını ve zimmetine geçirdiğini savundu. Bir kısmı cephaneye taalluk eden malzemeyi nereden ve ne şekilde temin ettiğine dair delil elde edilemediğini kaydeden Savcı Yüce, Dönmez'in, Askeri Ceza Kanunu uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılmasını talep etti.



Söz alan Dönmez, gömülü malzemenin yerini gösteren ajandanın krokiye kadar olan kısmını doldurduğunu, ancak krokinin kendisine ait olmadığını savunarak, ''Maddi delillerle yargılanmak istiyorum'' dedi.



Duruşma, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için Dönmez ve avukatına süre verilerek, ertelendi.