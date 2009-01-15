Yarbay Dönmez susma hakkını kullandı

Sapanca’daki evinde gizlenmiş ve Ankara Zir Vadi’sinde toprağa gömülmüş olarak 800’ü aşkın G3 mermisinin yanı sıra onlarca silah ve bomba bulunan Yarbay Mustafa Dönmez susma hakkını kullanıyor



Radikal gazetesinin haberine göre Ergenekon soruşturmasının 10. dalgasında aranırken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim olan ve Sakarya’daki evi ile Yenikent’teki sit alanında bulunan cephanelik nedeniyle ‘askeri malzemeyi izinsiz karargâh dışına çıkarmak’tan tutuklanan Yarbay Mustafa Dönmez, susma hakkını kullanıyor. Genelkurmay, Dönmez’in mühimmat bölük komutanlığı yapması nedeniyle bulunan askeri malzemelerin kendisine zimmetlenen mühimmatın bir parçası olduğu görüşünde yoğunlaştı. Ergenekon Savcısı’nın doğrudan gelerek ya da talimatla Dönmez’in ifadesini alabileceği, ancak öncelikle yargılamasının Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde olacağı ve tutukluluk yerinin Ankara’daki Mamak Askeri Cezaevi olacağı öğrenildi.



Cephanelik ordu malı



Yarbay Mustafa Dönmez’in Sapanca’daki evinde 7 Ocak’ta ve Yenikent’teki tarihi Zir Vadisi’ndeki metruk evin bahçesinde 12 Ocak’ta toplam 52 MKE yapımı el bombası 12 adet antipersonel tüfek bombası, 12 adet MK49 bubi tuzağı, iki adet aydınlatma bombası, dokuz adet sis bombası, 800’den fazla G3 piyade tüfeği mermisi, altı gösteri bombası, dokuz göz yaşartıcı bomba, bir adet Mısır yapımı makineli tüfek, iki adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait sekiz şarjör ele geçirilmişti.



İlk incelemede, malzemelerin TSK’nın envanterinde olduğu bulgusuna rastlandı. Dönmez’i Askeri Ceza Kanunu’nun 131. maddesi gereğince ‘ordu malı askeri malzemeyi izinsiz karargâh dışına çıkarmak’ gerekçesiyle tutuklayan Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nin başlattığı adli soruşturma çerçevesinde, mühimmatın hangi birliklerden çıkarıldığı araştırılıyor.



Dönmez, 7 Ocak’ta hakkında yakalama ve arama müzekkeresi Genelkurmay aracılığıyla Merkez Komutanlığı’na gönderilmesine karşın, beş gün sonra, 12 Ocak günü saat 10.30’da teslim oldu. Dönmez teslim olduktan sonra İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı gereğince İstanbul’a götürülmezken, yapılan yaklaşık beş saatlik sorgunun ardından, karargâh dışına çıkardığı askeri malzemeler nedeniyle tutuklandı. Dönmez’in “Susma hakkımı kullanıyorum” diyerek soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Kamuoyunda bu silahların devlet tarafından gizlenmiş silahlar olup olmadığı tartışılırken, Genelkurmay’da askeri malzemelerin Dönmez tarafından ‘kişisel çıkar’ doğrultusunda kaçırıldığı görüşü hâkim.



Dönmez’in yargılanması öncelikli olarak Ankara’da Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde yapılacak. Ancak Genelkurmay, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Dönmez’le ilgili taleplerini karşılayacak. İstanbul Başsavcılığı’nın talebi halinde İstanbul’dan gelecek ya da talimatla Ankara Başsavcılığı’ndan görevlendirilecek savcıların Mamak Cezaevi’nde Dönmez’in ifade almasına yeşil ışık yakıldı. Dönmez’in Ergenekon’un ek iddianamesinde sanık olması durumunda da Ergenekon hâkimlerinin talepleri doğrultusunda duruşmalara katılmasına izin verilecek.



Eski komutanın fişleri arasında Başbuğ da var!



Ergenekon operasyonunun 10. dalgasında gözaltına alınıp tutuklanan eski Muharebe ve Arama Kurtarma (MAK) Alay Komutanlarından emekli albay Levent Göktaş’ın arşivinde ise aralarında Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın da bulunduğu kritik isimlerin özel bilgilerinin bulunduğu dokümanlar çıktığı iddia edildi. Basına sızan haberlere göre, Göktaş’ta bulunan bir DVD’de şu başlıklar yer aldı:



* Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve danışmanlarıyla ilgili notlar (Org. Başbuğ’un kızının iş durumuyla ilgili bir iddianın yanı sıra yüksek rütbeli askeri personelin aileleriyle ilgili özel bilgiler).



* Özel Kuvvetler analizi (Özel Kuvvetler personellerinin de bulunduğu çok sayıda yüksek rütbeli askeri personelin durumlarına ve ilişkilerine dair notlar).



* Yüksek yargı mensupları (Bu başlık altında Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın günlük programları, görüştüğü kişiler sıralanıyor. Yargı mensuplarıyla askerlerin gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları da bu başlık altında).



* YARSAV -Genelkurmay ilişkisi (Ergenekon kapsamında aranan firari emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun dava açılmadan önce görüştüğü iddia ediliyor).



* Vatansever Kuvvetler Güçbirliği dosyası (VKGB davasında yargılanan Taner Ünal ve Ahmet Cinali’yle ilgili gizli bilgiler).



* EMASYA planları (Silahlı Kuvvetler’de Emniyet Asayiş Yardımlaşma olarak bilinen EMASYA planları, askeri birliklerin garnizon sahasındaki sivil olaylara müdahale şartları ile gizli bilgiler).



* Türbanın Kuran’da yer almadığı söylemleriyle tartışma yaratan ilahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz’in özel görüntüleri.

