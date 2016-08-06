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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yarbay Ali Tatar'ı intihara sürükleyen savcı tutuklandı!

Pehlivan, savcılık görevinin ardından Yargıtay üyeliğine atanmıştı

06 Ağustos 2016 02:12

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası HSYK tarafından açığa alınan, ismi, hakkında iki kez yakalama karara verdiği Yarbay Ali Tatar'ın intiharıyla gündeme gelen Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan tutuklandı.

Darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Yargıtay üyesi Pehlivan, İzmir'de teslim olmuştu. Ankara'ya getirilen Pehlivan, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pehlivan'ın savcılık ifadesinde, "Önümdeki bilgi ve belgelere, hukuki değerlendirmeme göre karar vermiştim. İntihar haberini duyduğumda üzüldüm, çok üzgünüm" dedi.

 

Pehlivan'ın itirazıyla yeniden tutuklanan Tatar intihar etmişti

 

Pehlivan, İstanbul'da özel yetkili savcı olarak görev yaptığı 2009 yılında "Amirallere Suikast" soruşturmasını yürüttüğü sırada, Yarbay Ali Tatar hakkında inceleme başlatmasıyla gündeme gelmişti.

Yarbay Tatar, savcıya ifade vermesinin ardından mahkemece tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine savcı Pehlivan'ın itirazıyla, hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Yarbay Tatar, cezaevine gitmeden intihar etmişti.

2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Pehlivan, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası HSYK tarafından açığa alınmıştı.

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