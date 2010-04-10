'Yaratılanla irtibatı kesin'

T24 -





Arifağa Camisi müezzini Cengiz Bektaş, ibadet sırasında çalan cep telefonlarından hem din görevlilerinin hem de cemaatin rahatsız olduğunu söyledi.







Cemaate özellikle vaazlar sırasında sık sık uyarılarda bulunduklarını ve camiye girerken cep telefonlarının kapatılmasını ya da sessiz konuma alınmasını istediklerini ifade eden Bektaş, buna pek uyulmadığını gözlemlediklerini anlattı.







Bektaş, ''son çare olarak'' caminin giriş kapısına ''Yaradan ile irtibata geçmek için yaratılanla irtibatı kesiniz'' yazısını astıklarını belirterek, ''Bu yazı, sözlü uyarılarımıza göre cemaatte daha fazla etkili oldu. Artık namaz kılmak için camiye gelenler cep telefonlarını kapatmaya ya da sessiz konuma almaya daha fazla özen gösteriyor'' dedi.