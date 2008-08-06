Yaratık mevlidi

EDİRNE - Romanların yaşadığı Gazimihal Mahallesi, geceleri değişik kılıklara giren uçan bir yaratığın dolaştığı dedikoduları ile çalkalanıyor. Bu iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başlayınca, mahallede 3 bin kişinin katıldığı mevlit okutarak mahallenin kötülüklerden korunması için dua edildi.

Gazimihal Mahallesi'nde yaşayan bazı Roman vatandaşlar, gece saatlerinde değişik kılıklara giren bir yaratık gördüklerini iddia etti. Bu söylentiler kulaktan kulağa yayılmaya başlayınca mahalleli korkuya kapıldı ve bazıları oturduğu evlerinden taşındı. Yaşanan panik üzerine devreye giren Edirne Romanlar Derneği Başkanı Erdinç Çekiç din adamları ile konuştu ve mevlit okutmaya karar verildi. Bunun üzerine mahallenin merkezine masalar kuruldu ve dev kazanlarda etli pilav pişirildi. Mevlide katılan yaklaşık 3 bin kişi ise hep birlikte el açıp 5 imamın okuduğu dualara amin dedi. Ayrıca mahalleli, mahallenin kötülüklerden arındırılması için dua etti. Mevlidün ardından vatandaşlara hazırlanan etli pilav, ayran ve helva dağıtıldı.



‘BİZ ÇEŞİTLİ YARATIKLARA İNANIRIZ’



Son 15 gündür mahallelinin çeşitli yaratıklar gördüğünü öne süren Edirne Romanlar Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, “Mahallede bir yaratık korkusu hakimdi. Herkes uçan bir yaratık gördüğünü iddia etmeye başladı. Bu iddialarda mahalleliyi korkuya soktu. Biz çeşitli varlıkların olduğuna inanıyoruz. Halkımızın da buna yönelik bir talebi olunca, toplumun kendi içinde olan bir korkuyu yenmesi ve manevi huzur bulmak için mevlüt okutmaya karar verdik. Din adamları ile konuştuk ve mahallemizde kalabalık bir toplulukla birlikte mevlit okutuldu” dedi.



MÜFTÜ: İNSANLAR HAYAL ÜRETİYOR



Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Edirne Müftüsü Ömer Taşçıoğlu ise, “Kur-anı Kerim’de cinlerden bahsediliyor. Ancak cinler gözle görülmez. İnsanlar hayal üretiyor. İnsana benzeyen bir varlıktan söz ediliyor. O zaman tespit edilsin yakalansın. Ben Edirne Müftüsü olarak böyle bir şeye inanmıyorum. Halkın da inanmaması gerek” dedi.