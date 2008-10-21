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Sağlık

Yaratıcılığımızın zirvesi: 22.04

İngiltere'de yapılan bir araştırma, beyin dalgalarımızın en fazla artış gösterdiği saatin gece 22.04 olduğunu ortaya koydu.

21 Ekim 2008 03:00

İngiltere'de yapılan bir araştırma, beyin dalgalarımızın en fazla artış gösterdiği saatin gece 22.04 olduğunu ortaya koydu.

Bin 426 ofis çalışanı arasında yapılan araştırmada, yaratıcılığın en az olduğu saatin ise öğleden sonra 16.33 olduğu belirlendi.

Gönüllülerin beyin dalgalarını inceleyen uzmanlar, dalgaların artışını sağlamanın en iyi yollarından birisinin duş almak olduğunu belirtiyor.

Araştırma sonuçlarına göre çalışanların yüzde 58'i, akıllarına gelen en iyi fikirleri not almadığı için unutuyor. Uzmanlar bu noktada kadınların erkeklere göre hafızalarının daha güçlü olduğunu, bu nedenle de akıllarından geçen fikirleri daha fazla hatırlama kapasitesine sahip olduklarını söylüyor.

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