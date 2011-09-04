-Yaratıcı Türkler ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Dünya Melek Yatırımcılar Birliğinde Türkiye'yi temsil eden Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı Baybars Altuntaş, Küresel İnovasyon Endeksi'ne göre Türkiye'nin ''yaratıcı ürün ihracatı''nda 125 ülke arasında 11'inci sırada yer aldığını bildirdi. ''Yaratıcı Zeka Karnesi'' olarak da nitelendirilebilen bu endekste ABD'nin 27, Almanya'nın 35, İspanya'nın 37'nci sırada yer aldığını ifade eden Altuntaş, ''Girişimcilerimiz dev ekonomilerin girişimcilerine açık ara fark atmış durumda'' dedi. Altuntaş, Fransız işletme okulu INSEAD tarafından 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yayınlanan, bu yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün de destek verdiği Küresel İnovasyon Endeksi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Endekste 125 ülkenin küresel inovasyon sıralamasının toplam 7 ana başlıkta değerlendirildiğini anlatan Altuntaş, bunların ''Kurumlar'', ''İnsan Kaynağı'', ''Alt yapı'', ''Pazar Ortamı'', ''İş Ortamı'', ''Bilimsel Çıktılar'' ve ''Yaratıcı Çıktılar'' başlıklarından oluştuğunu söyledi. Küresel sermaye hareketini en çok ilgilendiren kısımlardan birinin ''Yaratıcı Çıktılar'' olduğunu ifade eden Altuntaş, ''Yani bunlar, ülke ekonomilerinin ana kemiği olan girişimcilerin oluşturdukları farklılıklardır. Hangi ülke ekonomisi diğer ekonomilere göre 'farklılık' ortaya koyabiliyorsa, küresel sermaye bu ekonomilere ekstra değer verir'' dedi. Türkiye'nin bu yıl 'Yaratıcı Ürünler İhracatı'nda dünya liginde 125 ülke arasında 11'inci sırada yer aldığına işaret eden Altuntaş, şöyle devam etti: ''Biz Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği olarak bu sonucu Dünya Melek Yatırımcılar Birliği nezdinde ilk toplantıda gündeme getireceğiz. Şimdiden merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı'na Türk girişimcisinin ortaya koyduğu bu farkı bildirdik. Yaratıcı Ürünler İhracatı sıralamasında Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı'na üye olan 27 Avrupa ülkesinden sadece İngiltere (10'uncu) ve İtalya'nın (6'ncı) bizden önde olması, kalan 25 AB ülkesini açık ara farkla geçiyor olmamız bizi çok sevindirdi. Girişimcilerimizin 'farklılık' ortaya koymalarının küresel rekabetteki önemini çok iyi bilen bir dernek olarak inanıyoruz ki, bu sonucun meyvelerini 2012 yılından itibaren hep beraber toplayacağız.'' Yaratıcı Ürünler İhracatında ABD'nın 27, Almanya'nın 35, İspanya'nın 37, Kanada'nın 43 ve Finlandiya'nın 63'üncü sırada yer aldığını belirten Altuntaş, bu raporun, Türkiye'nin önümüzdeki yıldan itibaren Dünya Melek Yatırımcılarının cenneti haline geleceğini gösterdiğini kaydetti. Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre, Yaratıcı Ürünler İhracatı'ndaki ilk 11 ülke şöyle: /*1. Hong Kong 2. Pakistan 3. Lübnan 4. Çin 5. Moldova 6. İtalya 7. Vietnam 8. İsviçre 9. Hindistan 10. İngiltere 11. Türkiye*/