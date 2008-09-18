Yaratıcı manşetler Fener için!



Fenerbahçe'nin 3-1'lik Porto hüsranı basında geniş yankı bulurken, birbirinden yaratıcı manşetler kullanıldı.



Fanatik:

Süper Lig! 3-1

Türkiye´de sezona mağlubiyetle başlayıp 3 maçta 3 puan toplayabilen Fenerbahçe´de Porto karşılaşmasıyla birlikte her şeyin değişeceği düşünülüyordu. Ancak senaryo aynı Süper Lig´deki gibi devam etti...



Fotomaç:

AraGOnes FenerPES

Fenerbahçe'nin savunması tel tel döküldü! Aragones seyretti! Porto 2 dakikada 2 gol attı, Aragones seyretti! Fenerbahçeli futbolcular son dakikalarda sahada aslanlar gibi savaştı...



Fotospor:

BEYLER BAKIN, BUNUN ADI TOP

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonki destansı halinden eser kalmadığı ortaya çıkan F.Bahçe'de, maçın bazı anları vardı ki oyuncular adeta futbolu unutmuş gibiydi!..



FotoGol:

NEREDE O ESKİ FENER!

Geçen yıl Devler Ligi'ne fırtına gibi başlayıp, çeyrek finale kadar çıkan Fenerbahçe, dün Porto karşısında hata üstüne hata yapıp yenildi.



Hurriyet:

BAŞI DA TATSIZ SONU DA

Porto deplasmanında 13. dakikada Lisandro ve Lucho'nun golleriyle 2 farklı yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, Guiza ile ümitlendi. Oyunda dengeyi sağlayan F.Bahçe net pozisyonları değerlendiremedi. Savunmanın büyük hatasını affetmeyen Lino, skoru belirledi.



Milliyet:

Acemi birliği

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz sezonki başarılı görüntüsünden sahada eser yoktu. İlk 13 dakikada gelen Lisandro ve Lucho'nun golleri takımın tüm moralini bozdu. Guiza ile küçük bir umut doğdu ancak geceye son noktayı Lino koydu.



Posta:

NEREDE O ESKİ FENERBAHÇE?

Geçen sezon Avrupa'yı titreten Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gören Kanarya dökülüyor. Devler Ligi'ndeki ilk maçında orta karar bir rakip olan Porto'dan deplasmanda 3 gol yiyen sarı-lacivertliler, ikinci yarı biraz canlı görünse de yenilgiden kurtulamadı.



Sabah:

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

Maçı seyreden Fenerbahçelilerin, "Geçen seneki takım, bu Porto'yu rahat yenerdi" serzenişleri arasında geçen karşılaşma, sarı-lacivertli takım için felaket oldu 2 dakikada iki gol yiyen, rakip kaleye son 10 dakika hariç inemeyen F.Bahçe, gruba sonunculukla başladı.



Vatan:

F.BAHÇE KİMLİĞİNİ KAYBETTİ

Geçen sezon Devler Ligi'nde çeyrek final gören Kanarya, Porto deplasmanında döküldü.



Zaman:

FENERBAHÇE'DEN TATSIZ AÇILIŞ

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde adeta destan yazan Fenerbahçe, Porto'da hayal kırıklığına uğradı.



Star:

2 DAKİKADA BİTTİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Porto'ya pisi pisine yenildi.



Akşam:

AVRUPALI FENER İLK MAÇTA KAYIP

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi G Grubundaki ilk maçından 3-1 mağlup ayrıldı.



Takvim:

Nerede o eski Fener?

Semih, Deivid ve Edu gibi aslarından yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe, Devler Ligi'ne kötü bailadı...



Cumhuriyet:

F.Bahçe Porto'da kayıp

Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1'le boyun eğerek Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı.





