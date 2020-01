‘Yaratıcı’ dizi tanıtımları dönemine girdik

Çağnur Öztürk - T24

Kanaltürk’ün amacı ne?

Atv’de Ay Yapım’ın yeni başlayacak Son dizisinin tanıtımına karşı çıkmıştım. Tanıtım gerçeklik algımızla feci oynuyor demiştim. Çünkü bunu haber zannenip ekrana kilitlenen bir çoğunluk vardı. Her ne kadar sağ üst köşede yeni dizi yazılsa da izlerken yazı dikkat çekmiyordu. Lost havasında geliyorum diyen tanıtımda A Haber’de Uykusuz Her Gece’yi sunan Gülay Özdem vardı.Hatırlatayım;Altta kjde şöyle yazıyor: Son Dakika- Karaorman Bölgesi’nde düşen uçak- 128 yolcudan sağ kurtulan yok.Gülay Özdem her zamanki haber tonundan daha soğuk konuşuyor. Üstelik de bir son dakika gelişmesini paylaşmak için yayınımıza ara veriyoruz diyordu, bu tanıtım da tam zart diye giriyordu.Yapımcı ve ATV yapılan hatanın farkına vardı ve artık bu tanıtımı görmüyoruz. Ancaaak yine ATV yeni başlayacak başka Uçurum adlı dizisiyle yine aynı hatayı yapıyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Erdal Yıldız ile Selçuk Yöntem var başrollerde ve bu oyuncuların canlandırdığı karakterlerin kimlikleri, sürücü belgeleri hazırlanmış ve Sabah Gazetesi’nin hiç beklemediğiniz bir köşesinde yer alıyor. Örneğin dün de Hıncal Uluç’un köşesinin sağ alt köşesinde her ne kadar altında yakında ATV’de yazsa da, aynen Son dizisinde her ne kadar sağ üst köşede yeni dizi yazsa da algı onu seçmiyor ve direkt olarak aaa kim aranıyormuş diye yazıları incelemeye başlıyor. Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu’nun fotoğrafını alıp sürücü belgesine yapıştırmışlar üstünde de aranıyor damgası basılmış; ad kısmında Adem soyadı kısmında da Sır yazıyor şimdi önce fotoya bakanlar da şaşıracak bu adamı bir yerden gözüm ısırıyor diye, bir de adı gerçekte Adem Sır*lar varsa düşünemiyorum.Evet yaratıcı bir çaba olduğu kesin ama böyle bir tanıtım olamaz. Belki de sırf yaratıcı olunmaya çalışılmış.Ve fena halde yine izleyici ve bu sefer okuyucu kitlesinin de gerçeklik algısıyla oynama var. Ben derim ki eğer bir dizinin senaryosu iyiyse tutma oranı çok yüksektir ve bu kadar yaratıcı tanıtım faaliyetlerine gerek yoktur.Kanaltürk tematik bir kanal ve şimdiye kadar genelde benim de beğendiğim canlı ve bant programlar yapıyor. Sadece bir kez bir sit-com girişiminde bulundu kanal. Hayırdır İnşallah adlı sitcomda Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Mahir İpek gibi isimler başroldeydi. En Son Babalar Duyar’ın izinden giden bir yapımdı.Şimdi ise Kanaltürk başrollerinde Demet Akbağ, Ragıp Savaş, Güven Kıraç ve Ruhsar Gültekin'in yer aldığı Sen Harikasın dizisini pazartesiden itibaren yayınlamaya başladı. Bir tematik kanalın dizi bütçesi ayırması zor ama bir değil hatta iki ayrı kanalda oynamış üstelik devam niteliğinde çekilmemiş bir diziyi yayınlamak Kanaltürk’e bence hiçbir şey katmaz. Bunun yerine kendi dizisini yapamıyorsa kanal marka değeri açısından kendi iyi stüdyo programlarına devam etse kendi yeni projelerini yapsa daha karlı olur.Sen Harikasın, Türkmax’teki 140 bölümden sonra ATV’ye satılmıştı. Sonrasında oyuncular ve yapımcı Seray Sever mahkemelik olmuştu. Dizi şimdi de Kanaltürk’te. Hatta Ragıp Savaş son transferden sonra twitterda şöyle bir açıklama yaptı;"Rol aldigim Sen harikasin adli sitcom atv den sonra kanalturke satilmistir.Bu sitcom yeni degildir. 2008-2009 yilinda turkmax adli digiturk kanalina yapilmistir. Yapimcisi Seray severdir.Maalesef ikinci defa acik kanala satildi.Ama biz onu sifreli kanal diye turkmax e cektik.Sifreli bir kanaldan ulusala usulsuz satistir sen harikasin!Bizim kadrodan bir arkadasimin dava actigini zannederken, nedense davadan vaz gectigini ogrendim gecen gun.Onun dava acmasinin sebebi sozlesmesinde ulusala satisi onleyebilicek bir madde olmasiydi.Maalesef vazgecmis ama ben buradan ilan ediyorum. Bu satis icin gerekli mecralara dava icin yarin avukatimla gorusecegim.Cunki artik telif yasalari ve edinilmis haklar daha farkli ve pozitif yorumlaniyor hakimler tarafindan...Haddi bakalim rastgele!Ulusallar kendi aralarinda satis yapabiliyorlar. Ama kapali kanaldan yapilan satislarda artik yasalar daha farkli yorumlaniyor. Calisma bakanligi haksiz kazanc olarak yorumluyor bu durumu ve oyuncular ciddi bir hak elde etmis oluyor.Yani kapali kanaldan ulusla dizileri satilan oyuncular gec kalmadan davanizi acin bence!!!Benim korkum yakinda yerel tv lere falanda satar bu degerli yapimci sitcomu."