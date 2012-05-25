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Dünya

Yarasaların ısırdığı yedi Perulu çocuk öldü

Peru'da sağlık görevlileri, son iki ay içerisinde yarasaların ısırdığı yedi çocuğun kuduza yakalanarak hayatını kaybettiğini açıkladı

25 Mayıs 2012 13:54

Çocuklar, başkent Lima'nın 1160 kilometre güney doğusunda, kırsal kesimin ücra bir noktasında yaşayan yerli toplumunun üyesiydi.

2010 yılında 20 çocuk kuduz salgını nedeniyle yaşamını yitirirken, geçen yıl da bazı ölümler olmuştu.

Hükümet, 2011'in sonundan bu yana bir aşı programını sürdürdüğünü açıkladı.

Ölen yedi çocuğun en küçüğü 11 aylık, en büyüğü ise 12 yaşındaydı.

Yeni ölümleri önlemek için, yağmur ormanları içinde yaşayan ve kendilerine sadece nehirle ulaşılan Camana yerlilerine sağlık görevlileri yollandı.

Peru Sağlık Bakanı Percy Minaya, hükümetin yerlilere yönelik sağlık kampanyası kapsamında 180 bin yeni aşı satın alındığını açıkladı.

Beyinde iltihaba neden olan kuduz, çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.

Kuduz virüsü hayvanlardan bulaşıyor ve Peru'da bazı yarasalar da bu virüsü taşıyor.

Genelde doğadan beslenen kan emici yarasalar yağmur ormanlarının tahrip edildiği yerlerde beslenmek için insanlara da saldırabiliyor.

(BBC  Türkçe)

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