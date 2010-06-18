Yarasa soykırımına son!

T24 - Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Edremit Körfezi Havran'da gerçekleştirdiği baraj nedeniyle yuvaları su altında kalan yarasalara dikkat çekmek için 22 Haziran Salı günü saat 19.00'da Beyoğlu Tünel'de bir gösteri yapılacak.



Çevre ve Orman Bakanlığı, Havran Barajı'yla sular altında kalan doğal mağaradaki 20 bin yarasayı zorla yuvalarından çıkartarak kapısını mühürlemesi üzerine Avrupa Birliği'nin talebiyle devlet yapay bir mağara yapmak zorunda kalmıştı. Ancak yarasalar burayı yerleşmeyi reddetmişti.



Daha sonra yarasaların yapay mağaralara geldiği açıklansa da bir grup bunun doğru olmadığını ve 20 bin yarasanın katledildiğini öne sürdü. Grup üyeleri yarasa katliamını mahkemeyle kararıyla belgelediklerini öne sürerken ilgili bakanlık yetkilileri ise iddiayı kabul etmiyor.



Bunun üzerine harekete geçen grup sesini duyurmak için 22 Haziran Salı günü saat 19.00'da İstikla Caddesi'nde bir eylem düzenleme kararı aldı. Eylemde, Havran'da katledildiği öne sürülen yarasaları temsilen dev bir yarasa kuklası uçurulacak. Grup, eyleme yarasa maskeleri ve kostümlerlerle katılacak. Yarasa maskeleri eylemin başında dağıtılacak.



Yürüyüş saat 19.00'da Tünel'den başlayacak ve Galatasaray Lisesinin önünde yapılacak basın açıklamasıyla sona erecek.









