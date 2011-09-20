-Yaralıların tedavileri sürüyor ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Ankara Valiliği, Çankaya Kumrular Sokak'ta meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 3'ü ağır 34 kişinin yaralandığını, bu kişilerin tedavilerinin çeşitli hastanelerde sürdüğünü açıkladı. Ankara Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 11.05 sıralarında bir araçta meydana gelen patlamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır olmak üzere 34 vatandaşın yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, patlamada yaralananların, Numune, Ankara, Gazi Üniversitesi, İbni Sina, Hacettepe, Atatürk Eğitim ve Araştırma, Dışkapı ve Yüksek İhtisas hastanelerinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Patlamadan sonra hasar meydana gelen araçlarda, binalarda ve çevrede Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerince çalışmalara devam edildiği ve patlamanın ağırlıklı terör eylemi olabileceği ile her türlü ihtimalin değerlendirilmekte olduğu kaydedildi. Açıklamada, ''Patlamanın vukuundan hemen sonra Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in patlama mahalline gittiği ve incelemelerde bulunarak çalışmaları bir süre izlediği, ilgililere talimat verdiği ve Ankara Valiliği kriz merkezi aracılığıyla da gelişmeleri yakından takip ettiği'' bildirildi.