-YARALILARIN TAHLİYESİ BİTTİ ÇEŞME (A.A) - 05.04.2011 - Libya'nın Misrata ve Bingazi limanlarından aldığı yaralılarla Çeşme Limanı'na ulaşan Ankara feribotundan yaralıların hastanelere sevki tamamlandı. Feribottan alınan hastalar, aciliyet durumuna göre limanda kurulan sahra hastanelerine oradan da ambulanslarla Çeşme, Seferihisar ve Urla Devlet Hastaneleri ile İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma, Bozyaka, Alsancak ve Buca Devlet Hastanelerine gönderildi. Durumu acil olan yedi hastanın sevki helikopterle yapıldı. Toplam 321 yaralı ve 158 refakatçinin tahliyesi 2,5 saat sürdü. Feribottan inen refakatçılar Urla'daki Karantina Adası'nda bulunan Sağlık Bakanlığı Tesisleri'nde ağırlanacak. -8,5 AYLIK SUEYB YÜZÜNDEN YARALI- Yaralılar arasındaki dört çocuktan biri olan 8.5 aylık Muhammed Cemal Sueyb, sahra hastanesindeki tetkikin ardından İzmir'deki Ata Göz Hastanesi'ne nakledildi. Misrata kentindeki çatışmalarda annesi Henan Ömer Kurum'un kucağında yüzüne kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan Muhammed Sueyb bebeğin babası Cemal Muhammed Sueyb, savaşta babası ve kardeşi dahil olmak üzere yakınlarından üç kişiyi kaybettiğini, oğluna Misrata'da müdahale edildiğini ancak Türkiye'de tedavi edilecek olmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Sueyb, Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti. Misrata kentindeki bir caminin imamı olduğu belirtilen ve grubun liderleri arasında yer alan Mahmut Bin Guzzi, Türkiye'de kendilerini evlerinde hissettiklerini belirterek, Türkiye'deki tüm yetkililere ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. Guzzi, "Bir geminin yaralılarımızı kurtarmaya geldiğini öğrendiğimizde anladık ki barışa, kardeşliğe, hayırseverliğe ilk adım atan ülke Türkiye. Sonsuz teşekkür sunuyoruz. Orada daha yaralılar var. İnsanlar silahsız mücadele etmeye çalışıyor. Üzerlerine bombalar yağıyor" diye konuştu. Yaralıların Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ettikleri, bazı yaralıların Libya'daki muhaliflerin bayrağı ve Türk bayrağını salladığı gözlendi. -NİJERLİ ASKERLER- Gemiden son inen yaralılar Kaddafi ordusunda görevli üç asker oldu. Yaralı askerler güvenlik görevlilerinin kontrolü altında sahra hastanesine, ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden Muhammed Erci, Nijerli olduğunu, Arapça bilmediğini söyledi. Askerlerin gemiye kendilerini muhalif olarak tanıtarak bindiği ancak gemide asker olduklarının anlaşılması üzerine Türk güvenlik güçleri tarafından ayrı bir odaya alındığı öğrenildi. Askerlerin hastanede polis nezaretinde tedavi göreceği belirtildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, operasyonun tamamlanması sonrası tüm sahra hastanelerini dolaşarak sağlık ekiplerine teşekkür etti, bazı yaralılarla sohbet etti. Daha sonra İçişleri Bakanı Osman Güneş, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İzmir Valisi Cahit Kıraç ile birlikte basına açıklamalarda bulundu. Bakan Güneş, çok iyi bir organizasyonla bugün 321 yaralı, 158 refakatçinin gemiden alındığını, tüm yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştiğini belirterek, "Bugün ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bu asil davranış diğer ülkelere de örnek olmalıdır"dedi. Sağlık Bakanı Akdağ ise geniş çaplı hasta nakli operasyonu gerçekleştirildiğini, Türkiye olarak örnek bir çalışmaya imza attıklarını, ekipte yer alan tüm birimlerin ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiğini ve bu işi başarıyla sonlandırdığını ifade etti. Buradaki ekiple gurur duyduğunu söyleyen Akdağ, "Ekibin bugünkü çalışmayla Türkiye'nin yüzünü ağarttığını", 10 gün boyunca zorlu şartlara rağmen çalışan ekipten hiç kimsenin şikayet etmediğini, bunu gönüllü olarak yaptıklarını anlattıklarını söyledi. Hasta naklinin tamamlanmasıyla limanda kurulan sahra hastanelerinin sökümüne başlandı.