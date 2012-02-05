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Yaralıların sağlık durumu iyi ANKARA (A.A)

05 Şubat 2012 21:27

-Yaralıların sağlık durumu iyi ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Ankaragücü'nün Olağan Genel Kurulu'nda bir kişinin kalabalığa rastgele ateş açması sonucu yaralanan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, zanlının ise olaydan sonra kaçtığı bildirildi. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nda yapılan olağan genel kurul sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından otomobilden rastgele açılan ateş sonucu bina önünde bekleyenlerden Aydın Çalışkan, Halil Tamer Güngör, Turgay Doğru ve İlker Türker hafif yaralandı. Ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada olayın ardından bazı Ankaragücü taraftarları hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. 

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