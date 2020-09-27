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Yaşam

Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan helikopter karayoluna indi

27 Eylül 2020 22:05

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen hava ambulansı karayoluna inerek yaralıları kısa sürede hastaneye ulaştırdı.

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