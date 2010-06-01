Yaralıları getirmek için 3 uçak İsrail'e gitti

T24 -

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:







''Ülkemizden Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan gemilerinden Mavi Marmara'ya, uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan askeri müdahale sonucunda yaralanan, 20 vatandaşımızın ülkemize getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na ait 2 adet ambulans uçak ile Sağlık Bakanlığına ait bir adet ambulans uçak görevlendirilmiştir.







Askeri ambulans uçaklardan 1'i Haifa, diğer 2 uçağımız ise Telaviv'deki yaralıları alarak ülkemize getirecektir. Başkanlığımızca; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında sağlanan koordinasyon sonucu, yaralı 20 vatandaşımızın ülkemize getirilmesi için görevlendirilen uçaklardan Genelkurmay Başkanlığına ait 2’si saat 08.50’de İsrail’e hareket etmiştir."







Sağlık Bakanlığına ait bir uçak da yaralıları almak üzere öğleye doğru İsrail'e hareket etti.

Yaralılar, Sağlık Bakanlığınca planlanan Ankara’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınacak. Ayrıca diğer vatandaşların Türkiye'ye dönüşünün sağlanması amacıyla THY’ya ait 3 uçak da hazır bekletiliyor.





20 yaralıların ismi açıklandı

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırısında yaralananlardan 20'sinin ismi açıklandı.







İHH İnsani Yardım Vakfından alınan bilgiye göre, yaralıların isimleri şöyle:







''İmdat Avli, Mustafa Batırhan, Revaha Gümrükçü, Cevdet Ökenek, Erkan Bayçidan, Muhyettin Yıldırım, Osman Çalık, Suat Koşmaz, Şahin İbrahim Güleryüz, Şükrü Peker, Mehmet Murat Yıldırım, Canip Tunç, Sadrettin Furkan, Kenan Akçil, Fatih Kabaktan, Ayatullah Tekin, Muharrem Güneş, İsmail Yeşildal, Mehmet Yıldırım ve soyadı henüz belirlenemeyen Mehmet Ali.''

















