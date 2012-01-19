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Yaralılardan biri hayatını kaybetti HAKKARİ (A.A)

19 Ocak 2012 22:08

-Yaralılardan biri hayatını kaybetti HAKKARİ (A.A) - 19.01.2012 - Hakkari Valisi Muammer Türker, il merkezindeki patlamada yaralananlardan birinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Türker, Bulvar Caddesi'nde, bir polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin A.A muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada 20 sivil, 7 de polis olmak üzere toplam 27 kişinin yaralandığını belirtti. Türker, patlamada yaralanan birinin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini söyledi. Bu arada, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

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