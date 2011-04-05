-YARALILAR KARGO UÇAĞI İLE DALAMAN'A İNDİ MUĞLA (A.A) - 05.04.2011 - Bingazi'deki yaralıları Türkiye'ye getiren Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak, Dalaman Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerler ile muhalifler arasında süren çatışmalarda yaralanan ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle tedavileri zor şartlar altında yapıldığı için Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı ile Dalaman Hava Meydan Komutanlığına getirilen yaralılardan bazıları, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Muğla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dalaman'dan ambulanslar ile Muğla Devlet Hastanesine getirilen biri çocuk, 6 yaralıyı Acil Servis'te karşılayan sağlık ekipleri, burada yapılan müdahalenin ardından yaralıları hastanenin Kalp-Damar Cerrahi, Ortopedi ve Beyin Cerrahi servislerine sevk ettiler. Muğla Devlet Hastanesine tedavi altına alınan Hamdi A. Abdela Mohamed, Abdella Khaled, İnas Hassan A. Elfarsi, Ziad Hassan AW Altawaıbi, Zekeriye Hannan ve Muhamed Abdella Yousef'in yakınları, acil serviste hastaların başından ayrılmadı. -ÇATIŞMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ- Bingazi'de yaşanan çatışmaları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Abdül Minerm, gazetecilere, Misrata ve Bingazi kentlerinde Kaddafi'ye bağlı askerler ile muhalifler arasında süren çatışmalarda çok sayıda yaralı bulunduğunu, yaralıların tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle zor şartlarda mücadele verdiklerini söyledi. Minerm, kendisinin de çatışmaların içinde kaldığını ve çatışma anını cep telefonu ile görüntülediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Misrata ve Bingazi kentlerinde çok sayıda insan, Libya halkı, petrol uğruna boşu boşuna ölüyor. Çatışmalarda benim ailem de yaralandı. Ailemden bir kişi mayına basarak bacağını kaybetti. Ülkedeki savaş sırasında şarapnel parçalarından bacağını ve kolunu kaybedenlerden çok sayıda. Ben şarapnel parçalarını yanımda getirdim.'' Öte yandan, Anadolu Ajansı'nın elde ettiği cep telefonu görüntülerinde ise Kaddafi'ye bağlı askerler ile muhalifler arasında süren çatışmalar ile çatışmalarda hayatını kaybedenler görülüyor. Bu arada, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı ile Dalaman Hava Meydan Komutanlığına gelen 9 yaralının da Fethiye Devlet Hastanesine gönderildiği öğrenildi.