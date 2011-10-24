-Yaralılar Erzurum'a sevk ediliyor ERZURUM (A.A) - 24.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde ağır yaralanan vatandaşlar, kara ve hava ambulanslarıyla Erzurum'a sevk ediliyor. Tedavi altına alınan ve durum ağır olan 50 yaralıdan 4'ü hayatını kaybetti. Erzurum Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik, İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, depremin duyulduğu andan itibaren Vali Sebahattin Öztük'ün azami olarak Erzurum'un bölgeye destek vermesi talimatını verdiğini anımsattı. Vali Öztürk'ün talimatı doğrultusunda, 112 komuta kontrol merkezinden sağlık yardımlarının organize edildiğini belirten Vançelik, ''Depremin olduğu 13.40'dan şu saate kadar hep burada, sağlık hizmetlerini organize etmeye çalıştık. Bölge il olmamız nedeniyle deprem bölgesine en fazla yardım yapan iller arasındayız. 12 ambulans, her biri üçer kişilik olmak üzere 36 personelimiz olay yerine intikal etti'' dedi. Zamandan kazanmak için depremin duyulduğu andan itibaren Horasan, Köprüköy ve Pasinler ambulans ekiplerinin deprem bölgesine hareket ettiğini vurgulayan Vançelik, daha sonra da il merkezinden takviyeler yaptıklarını ifade etti. Depremden yaklaşık bir saat içerisinde ambulansların önemli bir kısmının deprem bölgesine hareket ettiğini belirten Vançelik, şunları kaydetti: ''Bizim Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri dediğimiz UMKE de bildiğiniz gibi sivil savunma gibi deprem bölgesinde. Yıkılan binaların bizzat içerisine girebilen ve bu konuda eğitimi olan arkadaşlarımız, 5'er kişilik araçla, 15 kişilik ekip yine aynı saatlerde yola çıktılar. İl Genel Sekreterliği bize vinç ve tır yardımı yaptı. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında bahçemizde mobil hastaneyi açmıştık. Ağır iklim çadırı dediğimiz, içerisinde ameliyat dahi yapılabilecek donanıma sahip konteyner, genel sekreterliğimizin vinçleri yardımıyla tırlara yüklendi ve akşam saatlerinde deprem bölgesi Erciş'e ulaştırıldı.'' Valilik Kriz merkeziyle koordineli çalıştıklarının altını çizen Doç. Dr. Vançelik, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile de sürekli işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek, onların talimatları doğrultusunda telafiler yaptıklarını söyledi. Gece saatlerinde bölgeye tedavi hizmetleri için malzeme gönderdiklerini kaydeden Vançelik, ''İhtiyaçlara göre telafiler yaptık. Bu kapsamda gece 7 bin 200 adet serum, 3 bin 100 branül ve tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bunları hepsi şuanda deprem bölgesine ulaşmış vaziyette'' diye konuştu.