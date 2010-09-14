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YARALI YOLCULARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ NEVŞEHİR (A.A)

14 Eylül 2010 16:21

-YARALI YOLCULARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ NEVŞEHİR (A.A) - 14.09.2010 - Nevşehir'de yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 40 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan 1'i öldü. Kazadan sonra kaçan otobüs şoförü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden İstanbul'a giden Haydar Erdoğan'ın kullandığı 34 DY 8747 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Kayseri-Kırşehir karayolunda Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. 52 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan 40 kişi ambulanslarla Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.  Yaralılardan Ali Can (28), kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan otobüs şoförü Haydar Erdoğan kaza mahalline yakın bir yerde gözaltına alındı. Kazadan sonra Nevşehir ve çevre illerdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların bazıları ise ayakta tedavi görerek taburcu edildi. Kazada yaralananların isimleri şöyle: ''Gürsel Kalaycı (30), Erol Sevindir (43), Bekir Sertdemir (18), Ramazan Dinç (25), Gökhan Kılıç (17), Gökhan Sert (23), Cuma Kılıç (24), Ayşe Doğan (14), Selami Doğan (42), Fatma Doğan (35), İsa Dinç (29),  Mehmet Dinç (30), Hayri Palta (45), Selma Palta (42), Özlem Palta (37), Özlem Palta (9), Nermin Palta (3), Mehmet Ali Palta (2), Osman Göçmen (25), Uğur Kızıltepe (25), Mehmet Kar (31), Naim Çiçek (25), Durdu Karakaya (33), Fatih Karakaya (32), Ömer Duyar (19), Erhan Başaran (29), Burak Yıldız (25), Hasan Yarar (34), İrfan Doğan (26), Mehmet Duyar (18), Mehmet Maral (14), Muhammet Emin Özberk (23), Ali Can Yetim (28), Hülya Can (59), Dursun Dörtel (27), İbrahim Söyler (30), Nuray Söyler (26), Haydar Erdoğan (53), Yakup Akçalı (38).''

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