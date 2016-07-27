Hasta tutuklu Sibel Çapraz’ın ilk duruşması yarın görülecek

"Gürültü protestosu" sırasında vurulan ve daha sonra yaralı halde tutuklanarak cezaevine gönderilen İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz’ın ilk duruşması yarın görülecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında katıldığı bir gürültü eyleminde yaralanan ve yaralı halde Menemen R Tipi Cezaevi'ne tutulan Hakkari İl Genel Meclisi Başkanvekili Sibel Çapraz hakkındaki ilk duruşma yarın saat 10.00’da görülecek.

yuksekovahaber.com'un haberine göre, “Örgüt üyeliği” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”le suçlanan Çapraz, tutuklu bulunduğu İzmir Menemen’de SEGBİS sistemi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görülecek olan duruşmaya katılacak. Çapraz’ı Yüksekova’da Avukat Davut Uzunköprü, İzmir’de ise Avukat Banu Güveren savunacak.

Tutuklama kararı veren hakim gözaltı

Yüksekova Haber'in edindiği bilgiye göre, Çapraz hakkında tutuklama kararı veren hakim, darbe girişimiyle ilgili operasyonlarda gözaltına alındı. Ailesi, daha önce 15 ameliyat geçiren Sibel Çapraz’ın 4 ameliyatı daha kaldığını, halen kalın bağırsağının dışarıda olmasından dolayı kolostomi torbası ile yaşadığını ve tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğundan dolayı tedavisinin devamı için serbest bırakılmasını istiyor.

Doktoru: Ciddi yaşamsal riski var

Çapraz'ı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tedavi eden doktorlardan Çetin Kotan, avukatlara gönderdiği mailde Çapraz’ın “yaşamsal riski” olduğu uyarısında bulunmuş, ameliyatının 2016 yılı Ocak veya Şubat ayında yapılması gerekirken halen yapılmamış olmasının somut bir tıbbi kötü uygulama örneği teşkil ettiğini belirtmiş ve şöyle uyarmıştı: "İlk ameliyattan 3 ay sonra karın duvarından dışarı alınmış olan bağırsağın yeni bir ameliyatla içeri alınması gerekir. Bu durum tıbbi bir zarurettir. Restoratif ameliyatın geciktirilmesi; yol açacağı metabolik sonuçlar nedeni ile ciddi yaşamsal risk oluşturur. Muhtemel enfeksiyonların yol açacağı komplikasyonlar, bu hasta özelinde kolunda açık yaralarının da olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan metabolik komplikasyonların yanı sıra ağır septik sonuçlara da yol açabilir.”