Yaralı teröristleri İstanbul'a getirip tedavi ettiren 13 şüpheli yakalandı

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, kırsal alanda güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan PKK\'lı teröristleri anlaştıkları hastane ve doktorlara tedavi ettiren 5\'i sağlık görevlisi 13 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerden 9\'unun ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan ve platin bekleyen teröristleri İstanbul\'a getirerek tedavi ettirildikleri istihbaratı üzerine 21 Eylül Perşembe günü bazı sağlık merkezi ve hücre evlerine operasyon düzenlediği belirtildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5\'i sağlık görevlisi toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden 9\'u çıkarıldıkları mahkemece, \'terör örgütüne yardım ve yataklıktan\' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, 2\'sinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.