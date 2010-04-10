T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaralı su samuru İstanbul'a getirildi

Diyarbakır'da vatandaşlar tarafından bir derede bacağı kırık olarak bulunan su samuru, ameliyat edilmesi için İstanbul'a gönderildi.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da vatandaşlar tarafından bir derede bacağı kırık olarak bulunan su samuru, ameliyat edilmesi için İstanbul'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da vatandaşlar tarafından Dicle Nehri'ne dökülen bir derede bulunan su samuru, vatandaşlar tarafından Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan su samurunun sağ bacağının kırık olduğunu belirterek, ameliyatı için gerekli şartların bulunmaması nedeniyle İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdiklerini söyledi.

Bölgede halk arasında "su köpeği" olarak da adlandırılan su samurunun normal yaşam alanının derin sular olmasına rağmen vatandaşlar tarafından sığ bir suda bulunduğunu anlatan Seven, "Nereden geldiğini bilemiyoruz, ancak sığ bir suda bulundu. Tam olarak nerede bulunduğunu da açıklamıyoruz. Çünkü kürkü pahalı diye risk altında. Bakanlıkla görüşerek hayvanı uçakla İstanbul'a gönderdik. Hem halsizdi, hem de sağ bacağında kırık vardı. İyileştikten sonra buradaki habitatını da tespit ederek, doğaya salmak istiyoruz" dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biricik, gözetiminde teslim alınan hayvanın dere, çay ve ırmakların ağaçlıklı kenarlarında yaşadığını ve geceleri balık ile diğer küçük hayvanları avlayarak beslendiğini belirtti.

Su samurunun Avrupa ve Asya'da geniş bir yayılış alanına sahip olmasına karşın nadir rastlanan ve varlığı gitgide azalan bir memeli türü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Biricik, "Soyunun yakın tehlike altında bulunduğu kabul edilmektedir. Su samurunu tehdit eden en önemli etken, yaşadıkları su sistemlerine yapılan çeşitli müdahaleler yüzünden yaşam alanlarını ya tamamen kaybetmeleri ya da bu alanların kalitesinin bozulmasıdır. Ayrıca postu için avlandıkları bilinmektedir. Türkiye'de avlanması tamamen yasak olan koruma altındaki bir yaban hayvanıdır" dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24