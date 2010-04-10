Yaralı su samuru İstanbul'a getirildi

T24 - Diyarbakır'da vatandaşlar tarafından bir derede bacağı kırık olarak bulunan su samuru, ameliyat edilmesi için İstanbul'a gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da vatandaşlar tarafından Dicle Nehri'ne dökülen bir derede bulunan su samuru, vatandaşlar tarafından Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.



Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan su samurunun sağ bacağının kırık olduğunu belirterek, ameliyatı için gerekli şartların bulunmaması nedeniyle İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdiklerini söyledi.



Bölgede halk arasında "su köpeği" olarak da adlandırılan su samurunun normal yaşam alanının derin sular olmasına rağmen vatandaşlar tarafından sığ bir suda bulunduğunu anlatan Seven, "Nereden geldiğini bilemiyoruz, ancak sığ bir suda bulundu. Tam olarak nerede bulunduğunu da açıklamıyoruz. Çünkü kürkü pahalı diye risk altında. Bakanlıkla görüşerek hayvanı uçakla İstanbul'a gönderdik. Hem halsizdi, hem de sağ bacağında kırık vardı. İyileştikten sonra buradaki habitatını da tespit ederek, doğaya salmak istiyoruz" dedi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biricik, gözetiminde teslim alınan hayvanın dere, çay ve ırmakların ağaçlıklı kenarlarında yaşadığını ve geceleri balık ile diğer küçük hayvanları avlayarak beslendiğini belirtti.



Su samurunun Avrupa ve Asya'da geniş bir yayılış alanına sahip olmasına karşın nadir rastlanan ve varlığı gitgide azalan bir memeli türü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Biricik, "Soyunun yakın tehlike altında bulunduğu kabul edilmektedir. Su samurunu tehdit eden en önemli etken, yaşadıkları su sistemlerine yapılan çeşitli müdahaleler yüzünden yaşam alanlarını ya tamamen kaybetmeleri ya da bu alanların kalitesinin bozulmasıdır. Ayrıca postu için avlandıkları bilinmektedir. Türkiye'de avlanması tamamen yasak olan koruma altındaki bir yaban hayvanıdır" dedi.







