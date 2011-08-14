T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaralı sayısı 22'ye yükseldi ERZİNCAN (A.A)

14 Ağustos 2011 09:00

-Yaralı sayısı 22'ye yükseldi ERZİNCAN (A.A) - 14.08.2011 - Erzincan'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 22'ye yükseldi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya'dan Iğdır'a gittiği öğrenilen Nazım Şahnar (57) yönetimindeki yolcu otobüsünün, Erzincan-Refahiye karayolu Yıldırım Akbulut Kayak Tesisleri yakınlarında, Güngör Kul'un kullandığı 25 LN 735 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 22 kişi yaralandı. Kazada sürücü Şahnar ile otobüste bulunan 33 yolcudan Yıldız Güven, Samire Sadıkova, Sevil Sadıkova, Cennet Osman, Cemile Muhlisoğlu, Solov Rafayel, Sabine Caferli, Mesut Yılmaz, Tarık Gül, Gürel Halilova, Mirismayil Seyitli, Yeliz Oktay, Mürsel Meral, İpek Oktay, Sevda Oktay, Menderes Can Yılmaz, Fidan Altan, Nevin Kemer, Alla Konstantinova, Lalezar Salahova ve Atilla Kemer yaralandı. Yaralılar Erzincan ve Refahiye'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Erzincan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve sağ bacağı kopan sürücü Nazım Şahnar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, otobüste bulunan 11 yolcu başka bir otobüsle Iğdır'a gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24