-Yaralı sayısı 22'ye yükseldi ERZİNCAN (A.A) - 14.08.2011 - Erzincan'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 22'ye yükseldi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya'dan Iğdır'a gittiği öğrenilen Nazım Şahnar (57) yönetimindeki yolcu otobüsünün, Erzincan-Refahiye karayolu Yıldırım Akbulut Kayak Tesisleri yakınlarında, Güngör Kul'un kullandığı 25 LN 735 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 22 kişi yaralandı. Kazada sürücü Şahnar ile otobüste bulunan 33 yolcudan Yıldız Güven, Samire Sadıkova, Sevil Sadıkova, Cennet Osman, Cemile Muhlisoğlu, Solov Rafayel, Sabine Caferli, Mesut Yılmaz, Tarık Gül, Gürel Halilova, Mirismayil Seyitli, Yeliz Oktay, Mürsel Meral, İpek Oktay, Sevda Oktay, Menderes Can Yılmaz, Fidan Altan, Nevin Kemer, Alla Konstantinova, Lalezar Salahova ve Atilla Kemer yaralandı. Yaralılar Erzincan ve Refahiye'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Erzincan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve sağ bacağı kopan sürücü Nazım Şahnar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, otobüste bulunan 11 yolcu başka bir otobüsle Iğdır'a gönderildi.