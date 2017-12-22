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Yaralı şahin ve doğan tedaviye alındı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alandan ateşli silahla yaralı halde bulunan şahin ve doğan, Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde tedaviye alındı

22 Aralık 2017 18:45

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alandan ateşli silahla yaralı halde bulunan şahin ve doğan, Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'nde tedaviye alındı.
Kumluca\'da vatandaşlar tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan şahin ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından bulunan doğan, tedavi için Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Ateşli silahla yaralandığı belirlenen hayvanlar, veteriner hekim Sinan Ulusoy tarafından tedavi edildi. Şahin ve doğan daha sonra Sarnıç Tepesi\'ndeki Kumluca Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde korumaya alındı.
Veteriner hekim Sinan Ulusoy, son günlerde yaralı hayvan vakalarının arttığına işaret etti. Vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyaran Ulusoy, \"Bazı hayvanların nesli tükenme tehlikesi altında. Bu sebeple avcılarımızın avlanırken daha dikkatli davranmaları lazım. Bu hayvanların eti tüketilebilecek türden değil. Bu yüzden vurulmaması gerekir\" dedi.

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