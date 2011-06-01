-YARALI POLİSİN AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ RİZE (A.A) - 01.06.2011 - Rize Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt, Hopa'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'ın tedavisinin sürdüğünü belirtti. Türüt, yaptığı açıklamada, Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın travma tanısıyla solunum cihazına bağlı olarak hastanelerine getirildiğini anımsattı. Beyinde ödem ve kanama, beyin zarının altında da sorun tespit ettikleri Erkan'ı acil ameliyata aldıklarını anlatan Türüt, ''Başarılı geçen ameliyatın ardından hastayı yoğun bakım ünitesine aldık. Hayati fonksiyonları normal, şu an için bir sorun yok. Hastayı uyutuyoruz. Bugün tekrar tomografi çekip kanamanın devam edip etmediğine bakacağız'' diye konuştu.