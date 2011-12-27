-Yaralı polis şehit oldu DİYARBAKIR (A.A) - 26.12.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Zafer Sayıl'ın (32) şehit olduğunu söyledi. Toprak, polis ekip otosuna yönelik silahlı saldırıda yaralanan polis memurlarının sevk edildikleri Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne geldi. Yaralı polis memurlarının durumu hakkında bilgi alan Toprak, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı polis memurlarından Zafer Sayıl'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti. Toprak, saat 17.10 sıralarında Bismil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polislerin içinde bulunduğu ekip otosuna, Bismil'den Batman'a dönüş noktasında uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını belirtti. Saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu: ''Otonun taranması sonucu 2 arkadaşımız yaralandı, buraya sevk edildiler. Hızlı bir şekilde ama, arkadaşlarımızdan biri maalesef kurtarılamadı, şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Hem emniyet teşkilatımızın hem tüm vatandaşlarımızın ve ailemizin başı sağ olsun. Olay olur olmaz buradan hem özel harekat timlerimiz hem ekiplerimiz olayın takibine başladılar. Şu anda orada operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah bunun faillerini bulacağız, mutlak surette bulacağız. Arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Orada yine vatandaşlarımızın huzur, sükun ve güvenini temin etmek üzere görev yapan polislerimize yapılan bu saldırıyı elbette ki lanetliyoruz. Bunun bir son bulmasını herkes istiyor. Herkesin de bu konuda yardımcı olması gerekiyor.'' Toprak, yaralı polis memuru Mustafa Işık'ın tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydetti. Şehit polis memuru Zafer Sayıl, evli ve biri 2, diğeri 3 yaşında 2 çocuk babasıydı. Sayıl'ın cenazesi yarın memleketi Malatya'ya gönderilecek.